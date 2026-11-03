Mundo del futbol se une a la pena por la muerte de Jesús de Miguel

Euuipos se unen al dolor ante el fallecimiento de Jesús de Miguel | X:@CDTOficial

Diversos equipos han mostrado sus condolencias tras este lamentable suceso

Diversos equipos se han unido al dolor que embarga, a los familiares y personas cercanas, ante el fallecimiento de Jesús de Miguel. PSG, Juventus, Bayern Múnich, Cruz Azul, Flamengo, han sido algunos de los que se han mostrado con mensajes de aliento a través de redes sociales.

¿Quiénes se han unido al dolor?

Tras el comunicado del Tenerife, a través de X, en donde expresa la lamentable pérdida los comentarios se han inundado de condolencias con más de 25 mil. Cabe resaltar que el posteo supera los 30 millones de visualizaciones.

Flamengo: “El Club de Regatas do Flamengo lamenta profundamente el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda y se solidariza con sus familiares, amigos y toda la comunidad del @CDTOficial en este momento de dolor. Nuestros sentimientos. Descanse en paz”.

La asistencia médica retira a Jesús de Miguel Alameda en el partido de Tenerife | AP

Bayern Múnich: “Nuestras más profundas condolencias. El FC Bayern se une en solidaridad con la familia, el club y toda la comunidad del fútbol español en este momento de duelo”.

Cruz Azul: Nuestras condolencias con la familia y amigos de Jesús de Miguel Alameda. Descanse en paz”. Juventus: “La Juventus expresa su más profundo pesar por la desaparición de Jesús de Miguel Alameda y envía sus más sentidas condolencias a su familia y a @CDTOficial”.

PSG: “Con enorme tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, a sus seres queridos y a todo el CD Tenerife. Descanse en paz”.

Arsenal: “Todo el mundo en el Arsenal está devastado al enterarse del fallecimiento de Jesús de Miguel y envía sus más sentidas condolencias a su familia y al CD Tenerife en este momento increíblemente triste”.

Jesús de Miguel Alameda es atendido en el campo tras el choque con el portero rival | AP

Jugadores se unen a las condolencias

Futbolistas como Lionel Messi, Militao y Gerard Piqué han mostrado su empatía: “No hay palabras…Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse”, destaca el argentino. “Triste dia para el fútbol. Mucha fuerza a toda su familia y amigos”, menciona el brasileño. “Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús”, catapulta el exjugador español. Cabe mencionar, que estos es sola una parte de los que se han unido.