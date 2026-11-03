¿Quién es Jesús Owono, el portero que chocó con Jesús de Miguel? Esto se sabe sobre su situación judicial

El guardameta del Andorra protagonizó el choque con el delantero del Tenerife, quien falleció tras permanecer hospitalizado

El futbol español atraviesa momentos de profunda tristeza tras confirmarse el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, quien sufrió un fuerte impacto durante un encuentro ante el Andorra. En aquella acción, el atacante chocó con el guardameta Jesús Owono y tuvo que ser trasladado al hospital, donde permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos antes de perder la vida.

La tragedia también ha golpeado al portero ecuatoguineano, cuyo nombre comenzó a circular internacionalmente después de protagonizar la jugada. De acuerdo con reportes de la prensa española, Owono se encuentra profundamente afectado por lo ocurrido e incluso habría cerrado sus redes sociales debido a los numerosos mensajes de odio, insultos y comentarios racistas que recibió tras el incidente.

¿Quién es Jesús Owono, portero del Andorra?

Jesús Owono nació el 1 de marzo de 2001 en Bata, Guinea Ecuatorial. El futbolista cuenta con doble nacionalidad, ecuatoguineana y española, luego de trasladarse desde pequeño al País Vasco junto con su familia.

Su formación futbolística comenzó en las categorías inferiores del Antiguoko y posteriormente pasó por la Real Sociedad. Más adelante se incorporó al Deportivo Alavés, institución con la que consiguió dar el salto al futbol profesional y debutar en Primera División durante 2022.

Jesús Owono jugando para el Deportivo Alavés | AFP

A nivel internacional, el guardameta representa a la Selección de Guinea Ecuatorial, con la que debutó en 2019. Actualmente forma parte del FC Andorra, equipo con el que disputaba el encuentro frente al Tenerife en el que ocurrió el accidente que terminó con la vida de Jesús de Miguel.

De acuerdo con información publicada por Marca, el arquero está especialmente afectado por la muerte del delantero. Por su parte, Sport señaló que Owono tenía la intención de acercarse a los familiares de De Miguel para ofrecerles personalmente sus disculpas por lo sucedido.

Sin embargo, el fallecimiento del atacante cambió por completo el escenario y, hasta el momento de los reportes, no se tenía confirmación de que ese acercamiento se hubiera concretado.

La situación también provocó que el portero tuviera que limitar su actividad en redes sociales ante los ataques que recibió. Entre los mensajes difundidos hubo insultos que lo calificaban de "asesino", además de expresiones racistas. Cabe señalar que estos señalamientos en internet no representan una determinación sobre su responsabilidad en los hechos.

Jesús Owono | AFP

¿Cuál es la situación judicial de Jesús Owono tras la muerte de Jesús de Miguel?

La muerte del futbolista del Tenerife también dio paso a una investigación por parte de las autoridades españolas. La Policía Nacional abrió diligencias judiciales para esclarecer las circunstancias del fallecimiento, de acuerdo con información de El País.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) explicó que las muertes cuya causa no es natural requieren la intervención judicial para determinar qué ocurrió y establecer las circunstancias del deceso.

En este contexto, la investigación deberá analizar los acontecimientos que rodearon el choque entre ambos futbolistas. No obstante, la apertura de diligencias no significa que Jesús Owono haya sido declarado responsable de la muerte ni que exista una condena en su contra.

Por ahora, será necesario esperar el desarrollo de las actuaciones de las autoridades para conocer si existen elementos que puedan derivar en algún tipo de responsabilidad legal.

El momento del choque entre Jesús Owono y Jesús de Miguel Alameda en el partido de Andorra contra Tenerife | AP

¿Qué sanción deportiva podría recibir Jesús Owono?

En el ámbito futbolístico, el futuro del guardameta también podría depender de la valoración que realicen los organismos disciplinarios sobre la jugada. El artículo 102 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) contempla castigos de entre cuatro y 12 partidos para determinadas conductas violentas contra un adversario que ocasionen daños o lesiones graves.

Sin embargo, el reglamento no establece una suspensión automática por el fallecimiento de un futbolista como consecuencia de un choque durante un partido.

Por ello, cualquier posible sanción dependerá de la evaluación de la acción, las circunstancias en las que ocurrió y las disposiciones disciplinarias que resulten aplicables.

Mientras avanzan las investigaciones, Jesús Owono atraviesa un momento especialmente complicado tras el fallecimiento de Jesús de Miguel, una tragedia que ha generado conmoción en el futbol español y que mantiene a la espera de respuestas tanto a los clubes involucrados como a los aficionados.