El guardameta del Andorra recibió fuertes insultos desde las gradas del Heliodoro Rodríguez López luego del impacto que sufrió el delantero del Tenerife

La tragedia que sacudió al futbol español también provocó momentos de tensión en las tribunas. Durante el encuentro entre Tenerife y Andorra, aficionados del conjunto local comenzaron a gritarle “asesino” a Jesús Owono, portero visitante que protagonizó el choque con Jesús de Miguel, delantero que falleció este martes a los 30 años.

Los insultos se produjeron en el estadio Heliodoro Rodríguez López, cuando el guardameta abandonaba el terreno de juego después de recibir una tarjeta roja por la acción en la que impactó contra el atacante. El episodio generó una fuerte conmoción entre los futbolistas y aficionados, pues De Miguel tuvo que recibir asistencia médica de emergencia y posteriormente fue trasladado a un hospital.

¿Qué pasó entre Jesús Owono y Jesús de Miguel?

El incidente ocurrió durante el tiempo añadido del partido correspondiente a la Segunda División de España, cuando ambos equipos empataban 2-2. Owono salió de su área para disputar un balón largo, pero terminó impactando con la rodilla contra el pecho de Jesús de Miguel.

El delantero quedó tendido sobre el césped y los jugadores de ambos equipos solicitaron inmediatamente la entrada de los servicios médicos. Debido a la gravedad de la situación, el encuentro fue suspendido y el futbolista del Tenerife trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Inicialmente, el club informó que De Miguel se encontraba estable dentro de la gravedad, aunque posteriormente comunicó que su estado había empeorado. Finalmente, este martes 3 de noviembre confirmó su fallecimiento a los 30 años.

El momento del choque entre Jesús Owono y Jesús de Miguel Alameda en el partido de Andorra contra Tenerife | AP

Jesús Owono también atraviesa momentos complicados

El portero ecuatoguineano ha sido uno de los protagonistas de esta lamentable situación. De acuerdo con reportes de la prensa española, el futbolista se encuentra profundamente afectado por lo ocurrido y recibió insultos tanto en el estadio como en redes sociales.

Incluso, Owono decidió cerrar su cuenta de Instagram ante la cantidad de mensajes agresivos que comenzó a recibir. Según información difundida por medios españoles, el guardameta también tenía la intención de acercarse a la familia de Jesús de Miguel para ofrecer sus disculpas y expresar sus condolencias de manera privada.

Por otra parte, la muerte del delantero ya se encuentra bajo investigación de las autoridades españolas, aunque la apertura de diligencias no representa una declaración de culpabilidad contra el arquero.