El exjugador del Barcelona mostró sus condolencias por la penosa pérdida

El sensible fallecimiento de Jesús de Miguel ha generado un sinfín de comentarios de condolencias, especialmente el de Gerard Piqué, quien funge como presidente del Andorra, uniéndose al dolor.

¿Qué dijo Gerard Piqué?

“Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús”, destacó el exjugador del Barcelona entre los comentarios, en X, sobre el poste emitido por parte del Tenerife anunciando la lamentable pérdida.

Cabe mencionar, que el exdefensa es propietario mayoritario del FC Andorra (a través de su empresa Kosmos) y a mediados de 2025 logró su pase a la Segunda División, tras un año en Primera Federación (Tercera División).

El equipo andorrano tuvo una temporada de resurgimiento como el ave fénix. Despidieron a su entrenador Ferran Costa por malos resultados a inicios de 2025. Sin embargo, con la llegada de Albert Company, el equipo recuperó terreno y se metió de lleno en la lucha del ascenso que finalmente consiguió.

Piqué con el Barcelona en un partido I AP

Todo esto después de que Jesús Owono, portero del Andorra, se viera involucrado en la temeraria jugada y que tuvo como consecuencia el fallecimiento de Jesús de Miguel.

El portero es investigado

El portero impactó violentamente con la rodilla contra el pecho de Jesús de Miguel, quien cayó inmediatamente al césped sin poder reincorporarse. La contundencia del golpe provocó que fuera hospitalizado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

El momento del choque entre Jesús Owono y Jesús de Miguel Alameda en el partido de Andorra contra Tenerife | AP

Este martes el Tenerife dio a conocer la lamentable noticia de delantero de 30 años, quien murió después de sufrir un paro cardíaco a causa de un choque en el campo durante un partido de la Segunda División española.

Por ahora, se dio paso a una investigación por parte de las autoridades españolas. La Policía Nacional abrió diligencias judiciales para esclarecer las circunstancias del fallecimiento, de acuerdo con información de El País.