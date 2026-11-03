Presidente del Tenerife rompe el silencio tras el fallecimiento de Jesús de Miguel: “Vamos a necesitar ayuda”

Felipe Miñambres resaltó que el club está pasando por momentos de debilidad y tristeza

Felipe Miñambres, presidente del Tenerife, rompió el silencio tras el fallecimiento de Jesús de Miguel y no dudó en resaltar el profundo dolor, asegurando que tendrán que necesitar ayuda (psicológica).

¿Qué dijo el presidente del Tenerife?

"Estamos en momentos de debilidad todos, de tristeza, de no creernos lo que ha pasado, pero pasaremos el luto, nos uniremos con seguridad a toda la gente alrededor de este sentimiento, que nos tiene que hacer estar mucho más unidos”, destacó ante los medios de comunicación.

Jesús Owono, el portero que chocó con Jesús de Miguel | AFP

Miñambres destacó que incluso ya tienen la ayuda psicológica: “Es un día triste y tenemos que pasar una semana de luto, nosotros sabemos que jugadores, mujeres de jugadores, vamos a necesitar ayuda (psicológica), ya la tenemos, nos la han ofrecido y la seguiremos teniendo.”

“Necesitaremos ayuda profesional, pero también la ayuda de todos nuestros seguidores, porque ellos tendrán el mismo sentimiento que nosotros tenemos hoy”, destacó el dirigente del Tenerife.

El presidente del Tenerife también destacó que harán un homenaje y catapultó que siempre llevarán en el corazón a Jesús de Miguel: "Ha sido una situación increíble y una desgracia grandísima la que hemos sufrido”.

Jesús Owono, en un partido | AFP

Tenerife cuenta con apoyo

Asimismo resaltó que no ha faltado el apoyo para los siguientes partidos: “Hemos hablado con LaLiga, el Granada ha mostrado todo su apoyo y también hablaremos con la Federación para pedir también el del Badajoz e iniciar ya después el día del Ceuta.”

“Necesitamos ese tiempo para tratar de lo mínimo que podamos recuperarnos”, catapultó Felipe Miñambres sobre todo lo que se vive en la institución blanquiazul.

La pérdida de Jesús de Miguel ha dejado un hueco en el Tenerife y en su familia, que de un momento a otro perdió la vida tras la disputa de un partido ante el Andorra.