Luis Michel, Félix Fernández y Adrián Chávez hablaron para RÉCORD sobre el presente positivo de los guardametas del futbol nacional

Los arqueros mexicanos viven un gran momento en el Apertura 2026, con 14 de los 18 equipos con porteros nacionales como titulares. Las excepciones son Pumas (Keylor Navas), Atlas (Camilo Vargas), Rayados (Esteban Andrada) y Tigres (Nahuel Guzmán), que tienen opciones en la portería de un nivel importante. Cabe destacar que, en el caso de Cruz Azul, Andrés Gudiño ha tenido participación en algunos partidos por encima del colombiano, Kevin Mier.

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¿Quiénes son los arqueros mexicanos titulares en el Apertura 2026?

En este semestre, los titulares mexicanos en la Liga MX son: Luis Ángel Malagón (América), Andrés Gudiño (Cruz Azul), Raúl Rangel (Chivas), Hugo González/Luis García (Toluca), Óscar García (León), Antonio Rodríguez (Tijuana), Guillermo Allison (Querétaro), Carlos Acevedo (Santos), Gibrán Lajud (Atlético de San Luis), Carlos Moreno (Pachuca), Ricardo Gutiérrez (Puebla), Óscar Jiménez (Atlante), Luis Jiménez (Necaxa) y Sebastián Jurado (Juárez).

Malagón en la banca de América en la Liga MX | IMAGO 7

¿Cuándo fue la última vez que 14 porteros mexicanos fueron titulares en Liga MX?

La última vez que se vio algo similar fue en el Guard1anes 2020, torneo en el que también 14 porteros mexicanos eran titulares de sus equipos, con las excepciones de Nicolás Vikonis (Puebla), Óscar Ustari (Pachuca), Camilo Vargas (Atlas) y Nahuel Guzmán (Tigres), estos últimos dos se han mantenido hasta el presente semestre.

Como contexto, en el Clausura 2024 hubo 13 arqueros titulares, sin embargo, fue de manera alternante, por lo que no se considera la misma consolidación como en el Guard1anes 2020 y este Apertura 2026.

¿Tala Rangel o Malagón para titulares del Tri?

El hecho de tener una cantidad considerable de titulares en la portería de la Liga MX amplía la baraja de opciones para la Selección Mexicana, que ya tuvo una cara distinta en la Copa del Mundo 2026, con Raúl Rangel como el encargado de defender los tres palos. No obstante, Adrián Chávez, el portero con más títulos en la historia del América, pone a Luis Ángel Malagón como el guardameta con más capacidades para quedarse con ese puesto.

“Aparentemente parece que Malagón está regresando nuevamente, lo he visto bien, lo he visto bien. La verdad que hablé con él precisamente en el 110 aniversario y lo que le comenté es que lo único que le quedaba trabajar es seguir, le comenté que tenía que seguir trabajando arduamente para regresar a la selección y para demostrar que es el mejor portero de México, porque sabe perfectamente él que tiene que trabajar mucho más. Creo que en este momento no hay uno que sea más que otro, pero yo creo que Luis Ángel puede hacer, y yo lo dije desde hace más de un año, que puede ser el portero del futuro de la selección nacional”, señaló Chávez en entrevista para RÉCORD.

Chávez no ve al ‘Tala’ Rangel como el titular indiscutible de la Selección Mexicana, precisamente por la competencia con Luis Ángel Malagón, a quien considera que será el responsable de defender el arco en el futuro.

“No creo. No creo, no creo, no creo que sea indiscutible, no hay tanta diferencia entre él y Luis Ángel, por ejemplo. Si Luis Ángel continúa con el ascenso como viene haciéndolo, estoy seguro y te lo puedo firmar que en poco tiempo va a ser titular”, agregó Chávez.

Tala Rangel vuelve a atajar un penal en el 'Gigante de Acero' | Imago7

En contraparte, Luis Michel y Félix Fernández prefieren a Raúl Rangel, después de lo que mostró en la Copa del Mundo y lo que ha hecho en Chivas este torneo, sin importar los errores que cometió ante Estados Unidos en la última Fecha FIFA.

“La ventaja que tiene 'Tala' es que ya jugó en el Mundial, lo hizo muy bien y tiene grandes cosas. Juega en uno de los grandes equipos donde la presión, el hecho de salir a ganar todos los días y donde cualquier error se magnifica, te da más valor por todo ese bagaje. Pero esto es día a día, tienes que seguir manteniéndote, no puedes pensar que ya estás dentro y dejar de hacer cosas; tienes que seguir manteniendo un gran nivel”, apuntó Luis Michel para RÉCORD.

“Antes de los errores contra Estados Unidos en la fecha FIFA de octubre, había pasado muchísimo tiempo para encontrar algún error o responsabilidad suya en cualquier gol con Chivas o con selección. Nos demostró después en los siguientes partidos que ha jugado con Chivas que fue un simple accidente, un mal día. El hecho de que sea de tan alto nivel "Tala" Rangel llama la atención cuando se equivoca, pero eso no lo hace un arquero menos confiable ni le resta en lo más mínimo su categoría. De momento no hay ninguna duda de que él es el portero número uno de la Selección Nacional. Lo de la Copa del Mundo fue tan bueno que a partir de ahí tiene un colchón por muchísimo tiempo, hasta que su nivel baje radicalmente, lo cual no creo que suceda”, complementó Félix Fernández.

Andrés Sánchez en partido | IMAGO7

Más allá de tener a esa cantidad de titulares, otro dato importante es la edad de los porteros, con ocho con menos de 30 años, misma que para la posición tiene todavía un techo grande. Esto representa un 57.4 por ciento de arqueros menores de 30 años, algo que llama la atención especialmente para el proceso rumbo al Mundial 2030 para el Tri.

Adrián Chávez coloca a Andrés Sánchez como un talento a seguir y que puede tener un espacio en Selección Mexicana, pero el panorama del exportero y leyenda de las Águilas es positivo, ya que considera que surgirán más opciones en el camino hacia 2030 que se puedan colar.

“Andrés Sánchez, de (Atlético) San Luis. Creo que este chico debutó hace tres años, dos años, y lo viene haciendo bien, inclusive estuvo contemplado con Javier Aguirre en algún momento. Yo creo que el camino es todavía, entre comillas, largo para el mundial de 2030 y ahí pueden surgir todavía en medio y te puedo asegurar que van a surgir tres, cuatro porteros de aquí al 30. Te lo puedo firmar si es que hay un programa y proyecto que estamos realizando para sacar precisamente porteros de 15 a 20 años, te lo puedo asegurar”, declaró Chávez.

Por otro lado, Chávez, Fernández y Michel destacan a Óscar García, el joven arquero del León que ya tuvo su oportunidad con la Selección Mexicana de Rafael Márquez, la cual esperan que no sea la última.

“Sin ninguna duda el 'Gato' García, portero de León. Me parece un portero extraordinario, con pocos partidos en Primera División probablemente, pero ha demostrado que es un excelente arquero que ya tuvo la posibilidad de debutar en selección nacional. Es un arquero para mucho tiempo de selección mexicana”, opinó Fernández.

“Óscar García y también el de Toluca es García. Los García, son dos porteros que creo que pueden levantar la mano y si siguen trabajando bien, son porteros jóvenes que están ahí en el momento y aparte están en equipos que en Toluca fue campeón García de Toluca y este chico que está apenas debutando (Óscar), tiene poquito en Primera División, lo está haciendo bien, tiene buena personalidad, buen físico. Creo que son porteros que si se siguen trabajando, se esfuerzan, pueden levantar la mano para la Selección Nacional, ¿por qué no?”, expresó Adrián Chávez.

"Óscar García es un gran arquero y tiene que seguir mostrándose. Hay arqueros que están en su tope como Acevedo, Toño o Lajud. Él tiene que seguir aprendiendo y, cuando tenga una oportunidad, aprovecharla. Así como él, cualquiera puede ser llamado y tienen que estar listos para cuando se presente la oportunidad”, añadió Michel.

Ríos visita a Guillermo Ochoa en su homenaje con el América | MEXSPORT

Es una nueva etapa para el futbol mexicano, después de la era de Guillermo Ochoa, quien todavía tuvo participación en la pasada Copa del Mundo. Ahora, la nueva generación toma la estafeta, con la expectativa de que esta salida no pese. Desde la perspectiva de Luis Michel, el retiro de ‘Memo’ no le afectará al Tri.

"(No pesará) Nada. Así como previo a Memo Ochoa hubo grandes arqueros como el 'Conejo' (Pérez), Oswaldo (Sánchez), Corona o Talavera, es parte de este proceso. Así como Memo comenzó muy temprano en la selección, así es como tiene que seguir. Ahora a 'Tala' le cedieron la estafeta, por decirlo así, pero tiene que ser día a día demostrándolo para acercarse a los objetivos”, sentenció Michel.