El delantero colombiano respondió a los comentarios discriminatorios que recibió tras la derrota ante Santos Laguna.

La polémica de la Jornada 15 la protagonizó Juan David Valencia durante la derrota de Necaxa ante Santos Laguna. Luego de romper en llanto tras ser sustituido y recibir unas palabras de su entrenador, Juan Reynoso, el delantero colombiano utilizó sus redes sociales para denunciar los comentarios racistas de los que fue víctima después del encuentro correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX.

El atacante de 22 años publicó un mensaje en el que ofreció disculpas a los aficionados de los Rayos por las oportunidades de gol que desperdició durante el partido. Sin embargo, también aprovechó para responder a los insultos relacionados con su color de piel, dejando claro que, aunque acepta los cuestionamientos por su rendimiento deportivo, no permitirá que los comentarios discriminatorios afecten el orgullo que siente por su identidad.

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¿Qué dijo Juan Valencia sobre los ataques racistas que recibió?

A través de su cuenta de Instagram, Juan Valencia reconoció que no tuvo su mejor actuación durante el encuentro ante Santos Laguna, en el que Necaxa terminó perdiendo por marcador de 1-0. El delantero colombiano aseguró que es consciente de la responsabilidad que tiene como atacante y de las críticas que pueden surgir cuando no consigue aprovechar las oportunidades frente al arco.

"Quería pedirle disculpas a la afición en general, al equipo por mis errores en el partido. Entiendo que no estuve a la altura, fallé ocasiones claras, pero esto hace parte del proceso", expresó el futbolista, quien también reconoció que necesita mejorar su desempeño para ayudar al conjunto hidrocálido a superar el complicado momento que atraviesa.

No obstante, el mensaje tomó mayor relevancia cuando Valencia denunció haber recibido comentarios racistas en sus redes sociales. El colombiano respondió directamente a quienes hicieron referencia a su color de piel con una declaración contundente: "Y sí, soy 'NEGRO' como dicen, pero estoy orgulloso de serlo", dejando clara su postura ante las expresiones discriminatorias.

Valencia Longa y Carlos Acevedo en el Apertura 2026 | MEXSPORT

El delantero también agradeció las muestras de apoyo que recibió después de las imágenes que se viralizaron durante el encuentro. Además, aseguró que continuará trabajando para recuperar su nivel y revertir los resultados del equipo, reconociendo que los errores forman parte del proceso de crecimiento de cualquier futbolista.

¿Por qué lloró Juan Valencia durante el partido entre Santos y Necaxa?

La situación que desató la polémica ocurrió durante el encuentro disputado el domingo 1 de noviembre, cuando Juan Valencia desperdició una oportunidad clara de gol ante Santos Laguna. Posteriormente, al minuto 59, Juan Reynoso decidió sustituirlo por Kevin Rosero y, cuando el delantero llegó al banquillo, las cámaras captaron al entrenador peruano hablándole de manera enérgica. Instantes después, el colombiano se cubrió el rostro con su camiseta y comenzó a llorar, por lo que algunos de sus compañeros se acercaron para consolarlo.

Tras el partido, Juan Reynoso negó que sus palabras fueran un regaño y explicó que su intención era levantarle el ánimo al futbolista para evitar que se sintiera culpable por las oportunidades desperdiciadas. "No, no, para nada, era para levantarlo. Juanito es un muchacho espectacular", declaró el estratega, quien defendió la entrega del colombiano pese a la derrota de Necaxa, resultado que profundizó la complicada situación del equipo en el Apertura 2026.