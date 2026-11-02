El delantero mexicano ha sido uno de los goleadores del equipo de Torreón

Santos Laguna vive uno de los mejores momentos en su historia reciente. El conjunto de la Comarca Lagunera volvió a la senda del triunfo ante Necaxa, tras su descalabro a media semana ante Tijuana. Uno de los protagonistas del gran momento de los Guerreros es Tahiel Jiménez, joven delantero quien es el máximo goleador del cuadro de Torreón en el Apertura 2026.

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Después de la victoria ante los Rayos, el joven delantero mexicano aprovechó para festejar el buen momento del equipo lagunero. Una fanática de Santos compartió una fotografía junto a Jiménez, en lo que parece ser una fiesta de Halloween.

Tahiel Jiménez en una reunión | CAPTURA DE PANTALLA

Los números de Tahiel Jiménez en el Apertura 2026

El joven atacante de 20 años ha estado en seis partidos en todo el semestre; cuatro de ellos como titular. Además, Tahiel Jiménez ya marcó en cinco ocasiones en el Apertura 2026, destacando un hat-trick ante los Gallos Blancos de Querétaro.

Tahiel es hijo de Walter Adrián Jiménez, mejor conocido como ‘Lolito’. El exjugador de origen argentino hizo una larga trayectoría en nuestro país, destacando su paso por Santos Laguna, Veracruz, América, Puebla y más.

Tahiel Jiménez, jugador de Santos | MEXSPORT

¿Qué sigue para Santos Laguna en el Apertura 2026?

El conjunto de la Comarca Lagunera se encuentra en el octavo lugar con 22 puntos y todavía dos partidos pendientes. Santos visitará al Atlante en la Jornada 16 y después recibirá a León en la Casa del Dolor Ajeno.