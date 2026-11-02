El técnico peruano salió a respaldarlo con elogios tras la derrota.

Las emociones estuvieron a flor de piel en el Estadio TSM durante el compromiso de la Liga MX entre Santos Laguna y los Rayos del Necaxa. Más allá del marcador adverso de 1-0 que sufrió el conjunto hidrocálido, el encuentro dejó una de las postales más comentadas de la jornada protagonizada por el delantero Juan Valencia y su director técnico, Juan Reynoso.

Podría interesarte Futbol El efusivo regaño de Juan Reynoso sobre Juan Valencia tras su bochornosa falla ante Santos

El punto de inflexión ocurrió sobre el minuto 19 del cotejo, cuando el joven atacante de 22 años tuvo en sus botines la oportunidad dorada para abrir el marcador: estrelló su remate inicial en el poste y, en el rebote con el arco completamente abierto, terminó resbalándose al intentar definir.

La jugada pesó en el desarrollo del partido y, al minuto 59, Reynoso decidió mandarlo a la banca, propinándole un fuerte reclamo que provocó que el canterano rompiera en llanto cubriéndose el rostro con la camiseta.

Error en la jugada de Juan Valencia l MEXSPORT

El respaldo de Reynoso tras el amargo momento

Con la consumación de la derrota visitante, la tensión dio paso a la reconciliación. Una vez finalizado el encuentro, Valencia se acercó directamente al estratega peruano para ofrecerle sus disculpas por lo sucedido en el terreno de juego.

Lejos de mantener los reproches, Juan Reynoso adoptó una postura paternal y de total respaldo en la conferencia de prensa posterior, defendiendo al atacante y destacando su entrega pese a la mala fortuna de cara al gol.

Juan Valencia no logra definir el tiro l MEXSPORT