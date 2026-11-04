Juan Brunetta marca el empate para Tigres en Ciudad Universitaria | MEXSPORT

El futbolista argentino figura entre los deportistas que habrían perdido importantes cantidades de dinero en un negocio de compra y remodelación de viviendas en Baltimore

Juan Brunetta, mediocampista de Tigres, aparece entre los futbolistas argentinos involucrados en una denuncia por una presunta estafa inmobiliaria en Estados Unidos. El jugador y otros seis deportistas habrían invertido fuertes cantidades de dinero en un proyecto que prometía ganancias mediante la compra, remodelación y posterior renta de propiedades.

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De acuerdo con reportes de medios argentinos, la operación habría generado un perjuicio de 2 millones 679 mil dólares entre futbolistas y otros inversionistas.

La propuesta consistía en adquirir viviendas en Baltimore, Maryland, acondicionarlas y ponerlas en alquiler, con una rentabilidad anual prometida de entre 10 y 11 por ciento.

Juan Brunetta en celebración con Tigres | MEXSPORT

¿Cuánto dinero habría perdido Juan Brunetta en la presunta estafa?

Según el desglose de la denuncia, Brunetta habría aportado 105 mil dólares al proyecto inmobiliario. Entre los otros futbolistas señalados aparecen Facundo Fraga, Leonardo Jara, Ezequiel Cerutti, Lucas Rodríguez, Gonzalo Maroni y Alejandro Mena, quienes en conjunto habrían invertido alrededor de 2 millones 125 mil dólares.

Los denunciantes aseguran que comenzaron a encontrar irregularidades, pues algunas viviendas nunca fueron transferidas a nombre de las sociedades de los inversionistas, otras quedaron sin terminar y varias acumularon deudas e infracciones.

Juan Brunetta fue el autor de un doblete en el terreno de juego | IMAGO7

¿Cómo descubrieron la presunta estafa inmobiliaria?

Las sospechas aumentaron cuando los futbolistas detectaron inconsistencias en los depósitos y las liquidaciones que recibían por concepto de alquileres. Al investigar la situación de las propiedades, encontraron problemas con los registros de titularidad, permisos de construcción, impuestos y servicios, por lo que decidieron acudir a las autoridades.