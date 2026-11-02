Un video del mediocampista durante una convención de cartas de Pokémon provocó una serie de comentarios sobre su vida personal

Luis Romo, futbolista de Chivas y de la Selección Mexicana, se convirtió en protagonista de una conversación en redes sociales que poco tiene que ver con su desempeño dentro de las canchas. Un video del mediocampista durante una convención de cartas de Pokémon provocó una serie de comentarios sobre su vida personal.

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La publicación, compartida en X por el usuario @Carrillismo10, muestra al jugador rojiblanco durante un evento relacionado con el coleccionismo de cartas.

¿Qué dijeron en redes sociales sobre Luis Romo y su esposa?

Entre las reacciones que circularon en X destacó la de un usuario que escribió: "Sus ojos de 'ya vámonos'", en referencia a lo que interpretó como una expresión de incomodidad durante el evento. La publicación generó nuevas respuestas y abrió una discusión sobre la convivencia de la pareja.

El propio usuario que difundió el video respondió a las críticas defendiendo el pasatiempo del futbolista: "La morra tiene al wey más friki de esposo y se preocupa por estar en un lugar así JAJAJ, al menos no está en un bar de mala muerte a las 3 de la mañana".

La afición de Luis Romo por Pokémon no es nueva. El jugador de Chivas ha mostrado en distintas ocasiones su interés por las cartas coleccionables e incluso coincidió con Logan Paul durante un evento relacionado con esta actividad. Recientemente también fue captado adquiriendo tres tarjetas por un total de 3 mil 500 pesos, confirmando que se trata de uno de sus pasatiempos fuera del futbol profesional.

Luis Romo en partido de Chivas en el Apertura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Quién es María Fernanda, esposa de Luis Romo?

María Fernanda Guadarrama es la esposa de Luis Romo y madre de sus dos hijos. Ambos son originarios de Los Mochis, Sinaloa, y mantienen una relación desde su adolescencia, cuando comenzaron una amistad que posteriormente se convirtió en una relación sentimental. Su historia juntos se remonta a los años previos a que el mediocampista alcanzara reconocimiento en el futbol mexicano.

A diferencia de otras parejas de futbolistas, María Fernanda mantiene una vida discreta y alejada de las redes sociales públicas. Su relación se consolidó durante la etapa de Romo con Querétaro y, desde entonces, han compartido distintos momentos familiares.