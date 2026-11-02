El futbolista del Real Madrid protagoniza la campaña global de la marca estadounidense para su colección de ropa interior

Jude Bellingham sigue expandiendo su influencia más allá del futbol. El mediocampista del Real Madrid y de la Selección de Inglaterra fue presentado como el nuevo rostro global de Calvin Klein, convirtiéndose en protagonista de la campaña de su colección Icon Cotton Stretch.

Con apenas 23 años, el futbolista británico continúa construyendo una imagen que trasciende los terrenos de juego y ahora se suma a una de las marcas más reconocidas de la industria de la moda, siguiendo el camino de grandes figuras del deporte que también conquistaron el mundo de la publicidad.

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Jude Bellingham protagoniza la campaña de Calvin Klein

La colaboración fue presentada a través de una serie de fotografías y materiales audiovisuales en los que Bellingham luce las prendas de la colección Icon Cotton Stretch. La campaña fue realizada en Madrid por el fotógrafo Oliver Hadlee Pearch, con una propuesta visual minimalista que combina el estilo deportivo con la moda.

El anuncio generó expectativa en redes sociales después de que la marca compartiera adelantos que mostraban algunos detalles del futbolista, como su característico peinado y la cicatriz de su hombro. Finalmente, la marca estadounidense confirmó la participación del inglés como protagonista de su nueva campaña.

Jude Bellingham celebra el 0 a 2 del Real Madrid ante el Racing | AP

De David Beckham a Jude Bellingham: futbolistas que conquistan la moda

La llegada de Bellingham a la marca estadounidense también recuerda la relación que la marca ha construido con grandes figuras del futbol. Uno de los antecedentes más importantes es David Beckham, quien protagonizó campañas publicitarias de ropa interior y se convirtió en un referente de la moda masculina.

Ahora, el jugador del Real Madrid toma protagonismo en una firma internacional, sumando esta colaboración a su trayectoria comercial, en la que también ha trabajado con marcas como SKIMS.