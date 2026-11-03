Antonio Mohamed no podrá vivir en persona uno de los momentos importantes de su trayectoria futbolística; su investidura al Salón de la Fama del Futbol Internacional 2026. Antonio Moreno, periodista y presidente del recinto, reveló que el entrenador argentino tiene un compromiso familiar que coincide con la fecha de la ceremonia.
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El motivo de su ausencia será el bautizo de su nieto, celebración que el propio estratega organizó para el mismo día de la investidura. De acuerdo con Moreno, el Turco ya se comunicó con la organización para disculparse y explicar que no tenía posibilidad de modificar sus planes.
¿Por qué Mohamed no podrá asistir a su investidura?
"El Turco hace unas semanas nos avisó sobre esa misma fecha y no lo pudo cambiar, va a bautizar a su nieto y lo respetamos", explicó Antonio Moreno al hablar sobre la ausencia del técnico.
El directivo también recordó que no es la primera ocasión en la que una figura del futbol decide no acudir a la ceremonia de investidura. En ediciones anteriores han existido casos de personajes que prefieren ausentarse porque consideran que todavía no merecen recibir ese reconocimiento.
¿Quiénes serán investidos en el Salón de la Fama 2026?
La décima cuarta generación del Salón de la Fama del Futbol Internacional será recibida el próximo 10 de noviembre, durante una ceremonia que tendrá como sede el auditorio Gota de Plata, en Pachuca, Hidalgo. Para esta edición, un total de 18 figuras del balompié serán exaltadas al Recinto de los Inmortales.
Entre los nombres que ingresarán en la categoría nacional destacan Oribe Peralta, Christian Chaco Giménez, Antonio Mohamed, Humberto Suazo, Ramón Morales y Fabián Estay. Mientras que en el ámbito internacional serán reconocidos Thierry Henry, Miroslav Klose, Alessandro Del Piero, Fernando Torres, Bebeto y Davor Šuker.