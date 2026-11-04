El conjunto celeste esta cerca de alcanzar una nueva marca importante en el club

Cruz Azul atraviesa un año de alta productividad ofensiva. La Máquina está cerca de alcanzar los 100 goles en 2026, luego de registrar 95 anotaciones en todas las competencias, una cifra que ya lo coloca entre los equipos con mejores registros goleadores de su historia.

Podría interesarte Futbol Andrés Montaño y la historia detrás del '10' con Cruz Azul

Con esta cantidad, el conjunto celeste igualó su quinto mejor registro histórico de goles en un año natural, marca que comparte con 1974, cuando también consiguió 95 anotaciones. Sin embargo, el dato cobra mayor relevancia porque todavía tiene al menos cuatro partidos por disputar, por lo que tiene la posibilidad de escalar posiciones en este listado.

Hasta el momento, el mejor año goleador de Cruz Azul fue 1988, cuando consiguió 114 tantos. En segundo lugar aparece 1972, con 112, mientras que 2009 ocupa la tercera posición con 101 goles.

Equipo de Cruz Azul en 1988 l MEXSPORT

Por su parte, 2008 completa los primeros cuatro lugares con 96 anotaciones, apenas una más que las conseguidas por el equipo en lo que va de 2026.

Así, La Máquina tiene ante sí la oportunidad de superar registros históricos y seguir alimentando su cuota goleadora antes de que termine el año.

Los mejores registros goleadores de Cruz Azul en un año natural: