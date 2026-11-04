El histórico excomentarista y exfutbolista mexicano dejó un legado marcado por su estilo directo, encarándose en televisión en vivo con figuras como Jorge Vergara, 'Chelís', Ricardo La Volpe y 'Pollo' Vignolo

El periodismo deportivo y el futbol mexicano se encuentran de luto tras la muerte de Carlos Albert Llorente a los 83 años de edad. El exjugador y comentarista se caracterizó a lo largo de su trayectoria por mantener un estilo frontal, duro y sin concesiones, perfil que lo llevó a sostener discusiones e inolvidables choques en televisión en vivo contra entrenadores, directivos, colegas y personalidades internacionales.

Podría interesarte Empelotados Ricardo La Volpe reacciona a la muerte de Carlos Albert con emotivo mensaje

El abandono de Ricardo La Volpe y la acalorada discusión con Jorge Vergara

Entre los momentos más virales en la carrera de Albert destaca la entrevista realizada en 2004 en el estudio de CNI (hoy Canal 40) a Ricardo Antonio La Volpe, quien recién iniciaba su proceso como director técnico de la Selección Mexicana. Luego de que el periodista le advirtiera que no sería una charla cómoda y lo contradijera constantemente, el 'Bigotón' decidió levantarse de la mesa y abandonar el foro lanzando un seco “Hasta lueguito”.

Ricardo Antonio La Volpe, exentrenador de Chivas | IMAGO7

Años más tarde, en 2016 dentro del programa Reacción en Cadena, Albert encaró al entonces dueño de las Chivas, Jorge Vergara, responsabilizándolo por la crisis del Rebaño Sagrado. La platica subió de tono al punto de cuestionar la moral del empresario, quien le echó en cara su paso por la función pública, obligando a la producción a cortar la transmisión para ir a comerciales.

Los choques con el 'Chelís', Enrique Beas y la controversia con 'Chicharito' Hernández

Dentro de las mesas de análisis, el excomentarista no dudó en confrontar a sus compañeros y técnicos. Durante una emisión en vivo encaró al entrenador José Luis Sánchez Solá 'Chelís' al poner en duda su honorabilidad, provocando que el DT le exigiera pruebas visiblemente molesto. En 2017, también en Reacción en Cadena, enfureció contra el periodista Enrique Beas por llamar "ratones verdes" al Tri: "Yo fui parte de esa Selección y no voy a permitir que te expreses así. Nos partimos la madre por la Selección", le respondió.

Fuera de la pantalla, Albert criticó abiertamente a Javier 'Chicharito' Hernández por fijar posturas políticas. Además, su temperamento cruzó fronteras en 2019 cuando mandó "a la chingada" al periodista argentino Sebastián 'Pollo' Vignolo, luego de que este afirmara que Tigres no existía en comparación con Boca Juniors y que André-Pierre Gignac debió jugar con los Xeneizes.

Carlos Albert Llorente explota en televisión | Especial

La controversial salida de Carlos Albert de la pantalla