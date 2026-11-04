Carlos Albert y Ricardo La Volpe, el enfrentamiento que terminó con el técnico abandonando una entrevista en vivo

Tras darse a conocer el fallecimiento de Carlos Albert, vale la pena recordar uno de los episodios más explosivos de su trayectoria como analista deportivo: el encontronazo que protagonizó con Ricardo La Volpe

Carlos Albert se caracterizó por ser un periodista frontal, crítico y sin temor a confrontar a las figuras del futbol, de ahí que una de sus rivalidades más recordadas fue con Ricardo Antonio La Volpe, con quien protagonizó una acalorada discusión que quedó marcada en la televisión deportiva mexicana.

El enfrentamiento ocurrió en octubre de 2003, cuando el argentino dirigía a la Selección Mexicana y acudió como invitado al noticiero de CNI Canal 40, donde Albert conducía la sección deportiva.

Aunque la charla comenzó con aparente tranquilidad, las diferencias entre ambos pronto hicieron que el encuentro se convirtiera en una auténtica batalla de declaraciones.

¿Cómo comenzó la rivalidad entre Carlos Albert y Ricardo La Volpe?

La relación ya estaba deteriorada antes de aquella transmisión, pues Albert había cuestionado públicamente la personalidad del entrenador y sus decisiones futbolísticas.

Durante la entrevista, el periodista también le preguntó por el supuesto enfrentamiento físico que habría tenido con Hugo Sánchez cuando ambos coincidieron en Atlante, algo que La Volpe negó.

Carlos Albert Llorente en acción | TWITTER @calbert57

La discusión subió de intensidad cuando Albert reclamó al técnico que responsabilizara constantemente a los medios de comunicación por las críticas al futbol mexicano. La Volpe respondió que las columnas del periodista eran 98 por ciento negativas y cuestionó sus conocimientos sobre el proceso que estaba construyendo con la Selección Mexicana.

La Volpe abandonó el estudio en plena transmisión

Uno de los momentos más recordados llegó cuando Albert cuestionó los resultados que había conseguido el argentino como entrenador y criticó sus decisiones para renovar al Tricolor. La Volpe defendió su proyecto y, cuando la conversación llegó a la necesidad de encontrar nuevos talentos, perdió la paciencia ante las preguntas del comunicador.

Carlos Albert Llorente explota en televisión | Especial