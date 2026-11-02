Piojo Herrera reprocha al Tata Martino: 'No fue leal con México... pudo haber eliminado a Argentina'

Miguel 'Piojo' Herrera saluda a las gradas en el Estadio Akron durante el duelo ante Chivas | Imago7

El entrenador del Atlante cuestionó el paso del argentino en la Selección Mexicana

Miguel Herrera no se guardó nada y revivió el paso de Gerardo Martino como entrenador de la Selección Mexicana, asegurando que el argentino no fue leal con México especialmente ante Argentina en el Mundial de 2022.

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¿Qué dijo el Piojo Herrera?

“Fue un tipo poco leal por lo que le dio México. No diré que entregó el partido contra Argentina o que lo vendió, es una estupidez, pero sí pudo poner una Selección más fuerte y no lo hizo“, mencionó en una entrevista con Canela Deportes.

El Piojo Herrera asegura que Martino pudo haber hecho más en aquel juego ante la Albiceleste y que prácticamente derivó en una eliminación temprana para el Tri: “Él pudo dejar fuera a Argentina del Mundial.”

“Tenías a Edson (Álvarez), el mejor contención de México, y no lo pones para marcar a Messi. Pero, al menos, pon a tus mejores hombres, y no lo hizo“, catapultó el estratega.

La mala racha de Tata Martino en el Tri | IMAGO7

Argentina venció a México 2-0 con goles de Messi y Fernández en el segundo partido del Grupo C. Ese partido representó prácticamente la eliminación del Tri con todavía un partido por disputar ante Arabia Saudita.

¿Cómo fue el paso de Martino en el Tri?

Desde marzo de 2019 hasta su eliminación del Mundial en Qatar, Martino dejó su balance al frente del combinado nacional en 66 juegos en todas las competiciones sin importar oficiales o amistosos.

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Fueron un total de 42 victorias, 12 derrotas, 12 empates y 116 anotaciones por 55 goles recibidos, obteniendo 54 por ciento de efectividad. Pero su salida no fue la mejor ya que terminó siendo duramente recriminado por la afición.

El argentino había convencido a jugadores y aficionados cuando tomó las riendas del conjunto 'mexa' y de inmediato se adjudicó la Copa Oro en 2019, superando una crisis de ocho bajas, entre lesionados y compromisos personales de su escuadra.