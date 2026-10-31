Periodista de México excluyó a Harry Kane del Top 10 de las votaciones del Balón de Oro

Pese a haber ganado, el futbolista inglés no fue apoyado por completo por los votantes

El lunes 26 de octubre pasó a la historia como el día en que Harry Kane entró a la selecta lista de futbolistas ingleses que han ganado el prestigioso Balón de Oro, primero desde 2001 con Michael Owen; sin embargo, los 28 votos con los que contó para ganar, no llegaron de parte de los periodistas de dos países: México y Costa de Marfil.

Esta noticia ha comenzado la conversación en redes sociales, pues la gran mayoría recuerda que fue Inglaterra con Harry Kane en el equipo la selección que terminó eliminando al Tri en la Copa del Mundo de 2026.

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¿Quiénes no votaron por Harry Kane?

La información ha arrojado que ni el periodista de México ni el de Costa de Marfil decidieron votar por Harry Kane, y no solo eso, pues también lo han dejado fuera de sus elecciones para que entre al Top 10 de los mejores futbolistas del planeta, algo que es un tanto extraño considerando que el 'Huracán' se ha convertido en el ganador absoluto.

En cuanto a México, el periodista que puede votar dentro de la revista France Football es Salvador Aguilera, quien había elegido a Lamine Yamal con 15 puntos como su candidato para ganar el trofeo individual, Fabián Ruíz fue su segundo puesto con 12 puntos y, el décimo lugar final, Ousmane Dembélé, fue su tercero con 10 unidades entregadas.

Otro de los detalles que vale la pena destacar, es que Aguilera sí incluyó a un jugador inglés, pues puso a Jude Bellingham en el séptimo lugar con cuatro puntos, luego puso a Julián Quiñones como su octavo puesto, dándole tan solo tres y, Lionel Messi fue ubicado en el décimo sitio con un solo punto.

Lamine Yamal recibe su Trofeo Kopa, es el tercero que gana e impone un récord en la historia del galardón | AP

Esta fue la votación completa de Aguilera

Lamine Yamal - 15 puntos Fabián Ruiz - 12 puntos Ousmane Dembélé - 10 puntos Kylian Mbappé - 8 puntos Erling Haaland - 7 puntos Ferran Torres - 5 puntos Jude Bellingham - 4 puntos Julián Quiñones - 3 puntos Rodri - 2 puntos Lionel Messi - 1 punto

¿Cómo ganó Harry Kane sobre Mbappé?

La disputa por el Balón de Oro 2026 se definió por una de las diferencias más estrechas de la clasificación. Harry Kane obtuvo 1,055 puntos, apenas 28 más que Kylian Mbappé, quien terminó con 1,027 unidades. La votación del jurado internacional permitió al delantero del Bayern Munich imponerse sobre la estrella del Real Madrid, en una elección que mantuvo a ambos futbolistas prácticamente empatados.

Ronaldo entrega a Harry Kane el Balón de Oro | AP