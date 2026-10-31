El lunes 26 de octubre pasó a la historia como el día en que Harry Kane entró a la selecta lista de futbolistas ingleses que han ganado el prestigioso Balón de Oro, primero desde 2001 con Michael Owen; sin embargo, los 28 votos con los que contó para ganar, no llegaron de parte de los periodistas de dos países: México y Costa de Marfil.
Esta noticia ha comenzado la conversación en redes sociales, pues la gran mayoría recuerda que fue Inglaterra con Harry Kane en el equipo la selección que terminó eliminando al Tri en la Copa del Mundo de 2026.
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¿Quiénes no votaron por Harry Kane?
La información ha arrojado que ni el periodista de México ni el de Costa de Marfil decidieron votar por Harry Kane, y no solo eso, pues también lo han dejado fuera de sus elecciones para que entre al Top 10 de los mejores futbolistas del planeta, algo que es un tanto extraño considerando que el 'Huracán' se ha convertido en el ganador absoluto.
En cuanto a México, el periodista que puede votar dentro de la revista France Football es Salvador Aguilera, quien había elegido a Lamine Yamal con 15 puntos como su candidato para ganar el trofeo individual, Fabián Ruíz fue su segundo puesto con 12 puntos y, el décimo lugar final, Ousmane Dembélé, fue su tercero con 10 unidades entregadas.
Otro de los detalles que vale la pena destacar, es que Aguilera sí incluyó a un jugador inglés, pues puso a Jude Bellingham en el séptimo lugar con cuatro puntos, luego puso a Julián Quiñones como su octavo puesto, dándole tan solo tres y, Lionel Messi fue ubicado en el décimo sitio con un solo punto.
Esta fue la votación completa de Aguilera
Lamine Yamal - 15 puntos
Fabián Ruiz - 12 puntos
Ousmane Dembélé - 10 puntos
Kylian Mbappé - 8 puntos
Erling Haaland - 7 puntos
Ferran Torres - 5 puntos
Jude Bellingham - 4 puntos
Julián Quiñones - 3 puntos
Rodri - 2 puntos
Lionel Messi - 1 punto
¿Cómo ganó Harry Kane sobre Mbappé?
La disputa por el Balón de Oro 2026 se definió por una de las diferencias más estrechas de la clasificación. Harry Kane obtuvo 1,055 puntos, apenas 28 más que Kylian Mbappé, quien terminó con 1,027 unidades. La votación del jurado internacional permitió al delantero del Bayern Munich imponerse sobre la estrella del Real Madrid, en una elección que mantuvo a ambos futbolistas prácticamente empatados.
La diferencia entre los dos primeros lugares contrastó con la distancia respecto al resto de los candidatos. Lamine Yamal terminó tercero con 881 puntos, a 146 de Mbappé, mientras que Rodri ocupó la cuarta posición con 726 unidades y Lionel Messi completó los primeros cinco puestos con 612. De esta manera, Kane se quedó con el reconocimiento individual por un margen reducido frente al atacante francés.