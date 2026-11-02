Anthony Gordon recuerda el México vs Inglaterra: "Sigue siendo el mejor partido de mi vida"

El futbolista inglés destacó el ambiente, la presión y la victoria con un hombre menos en aquel enfrentamiento mundialista

Anthony Gordon no olvida su visita a México, al igual que la mayoría de esa Selección que estuvo presente en el partido en el México contra Inglaterra en el Estadio Azteca en los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026. El futbolista mencionó que permanece como una de las experiencias más especiales de su carrera.

En conferencia previa a la Jornada de Champions con el Barcelona, el atacante reconoció que aquel compromiso sigue siendo, hasta ahora, el mejor partido de su vida, principalmente por las circunstancias que rodearon el encuentro.

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Anthony Gordon destaca el ambiente del México vs. Inglaterra

El futbolista no tuvo dudas al elegir aquel enfrentamiento como su mejor recuerdo dentro de una cancha. Para Gordon, la experiencia fue especial por la intensidad que se vivió desde las tribunas y las dificultades que representó jugar en territorio mexicano en el inmueble 3 veces Mundialista, Estadio Azteca.

“Es por las circunstancias y la presión. El estadio, la altitud, el ambiente. Nunca había escuchado un ruido así en las gradas. Y ganamos jugando con diez hombres; esa experiencia quedará grabada en mi memoria”, recordó.

El inglés reconoció que el ambiente que generó la afición mexicana fue algo completamente diferente a lo que había experimentado anteriormente, por lo que aquel partido terminó convirtiéndose en un recuerdo imborrable de su trayectoria.

Anthony Gordon y Edson Álvarez, en el México vs Inglaterra de la Copa del Mundo 2026 | MEXSPORT

Gordon recuerda entre risas su meme con Javier Aguirre

Otro de los momentos que dejó aquel México vs. Inglaterra fue el intercambio entre Anthony Gordon y Javier Aguirre, una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales y que quedó inmortalizada en un meme.

Al recordar aquel episodio, el futbolista inglés no pudo contener la risa y reconoció que se trató de un momento espontáneo que terminó dando la vuelta al mundo.

“Lo recuerdo muy bien. Fue un gran momento y se hizo viral. Fue muy divertido, una broma del momento”, comentó Gordon sobre el intercambio con el entonces entrenador de la Selección Mexicana, en el que incluso apareció el famoso «jódete» que le dijo el estratega.