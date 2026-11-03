La capital mexicana reunió la Copa del Mundo y la Fórmula 1 en un mismo año por tercera ocasión en su historia

La Ciudad de México volvió a escribir una página histórica en el deporte internacional al convertirse en sede de la Copa Mundial de la FIFA y de un Gran Premio de Fórmula 1 durante un mismo año calendario por tercera ocasión. Una coincidencia extraordinaria que se presentó anteriormente en 1970 y 1986, y que volvió a repetirse en 2026, consolidando a la capital mexicana como uno de los escenarios más emblemáticos del futbol y el automovilismo.

Con la celebración de la Copa del Mundo 2026 y el Gran Premio de la Ciudad de México, disputado el pasado 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la capital completó una nueva coincidencia entre los dos eventos deportivos. Tres años, tres Mundiales y tres Grandes Premios de Fórmula 1, una combinación histórica que ha acompañado las diferentes etapas del deporte en suelo azteca.

¿Cuántas veces ha recibido la CDMX un Mundial y la Fórmula 1 en el mismo año?

La primera ocasión ocurrió en 1970, cuando México organizó su primera Copa del Mundo y el Estadio Azteca fue escenario de la coronación de Brasil, encabezado por Pelé, tras derrotar 4-1 a Italia en la Final. Ese mismo año, la Fórmula 1 celebró el Gran Premio de México en el entonces denominado Autódromo de la Magdalena Mixhuca, durante la primera etapa de la máxima categoría en territorio nacional, que se extendió de 1963 a 1970 dentro del campeonato mundial.

La historia se repitió 16 años después, en 1986, cuando México recibió nuevamente el Mundial de futbol y Diego Armando Maradona condujo a Argentina a su segundo campeonato del mundo, tras imponerse 3-2 a Alemania Federal en la Final disputada en el Estadio Azteca. Meses más tarde, la Fórmula 1 regresó al país después de una larga ausencia, inaugurando su segunda etapa en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que permaneció dentro del calendario hasta 1992.

Estadio Azteca, en la inauguración del Mundial 2026 | IMAGO7

La tercera coincidencia llegó en 2026, año en el que México compartió la organización del Mundial con Estados Unidos y Canadá, mientras que la Fórmula 1 mantuvo su presencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La carrera, celebrada el 1 de noviembre, terminó con la victoria de Max Verstappen, mientras que Kimi Antonelli aseguró el Campeonato Mundial de Pilotos, completando un año histórico para la capital mexicana.

Estadio Azteca y Autódromo Hermanos Rodríguez, escenarios históricos del deporte

Además de la coincidencia entre ambos acontecimientos, el Estadio Azteca estableció una marca sin precedentes en la historia de los Mundiales, al convertirse en el primer inmueble en recibir tres partidos inaugurales de la Copa del Mundo, correspondientes a las ediciones de 1970, 1986 y 2026. El Coloso de Santa Úrsula también presume haber sido escenario de las consagraciones de Pelé y Maradona, dos de las máximas figuras en la historia del futbol.

Por su parte, el Autódromo Hermanos Rodríguez ha vivido tres etapas distintas dentro de la Fórmula 1. La primera se desarrolló entre 1963 y 1970, la segunda entre 1986 y 1992, mientras que la tercera comenzó en 2015, con el regreso del Gran Premio de México después de 23 años de ausencia. Desde entonces, el circuito capitalino se ha mantenido como una de las sedes de la máxima categoría del automovilismo.

Checo Pérez con Cadillac en el Gran Premio de México | MEXSPORT