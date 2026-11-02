¡Aparta la fecha! Anuncian cuándo salen a la venta los boletos del GP de México 2027

La organización del Gran Premio de México confirmó las fechas de preventa y venta general para la próxima edición de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez

La emoción por la Fórmula 1 no termina con la edición de 2026. Antes de que los motores se encendieran en el Autódromo Hermanos Rodríguez, los organizadores del Gran Premio de México dieron a conocer cuándo podrán adquirirse las entradas para la carrera de 2027.

A través de sus canales oficiales, el México GP anunció que habrá dos periodos de venta anticipada para los clientes de Banamex y Banorte, mientras que el público en general tendrá que esperar unos días más para conseguir sus accesos.

¿Cuándo es la preventa de boletos para el GP de México 2027?

Los aficionados que cuenten con tarjetas Banamex o Banorte tendrán la oportunidad de comprar sus boletos los días 9 y 10 de noviembre. Ambas instituciones bancarias participarán en las primeras etapas de comercialización, aunque bajo modalidades distintas.

Posteriormente, el miércoles 11 de noviembre comenzará la venta general, por lo que cualquier aficionado podrá intentar conseguir sus entradas para uno de los eventos deportivos más esperados del calendario en la Ciudad de México.

El anuncio llega en un momento especial para los seguidores mexicanos del automovilismo, pues Sergio 'Checo' Pérez tiene asegurada su continuidad en la Fórmula 1 hasta 2029, luego de renovar su contrato con Cadillac.

Sergio 'Checo' Pérez, piloto de Cadillac, en el Gran Premio de México 2026 | MEXSPORT

¿Hasta cuándo tiene contrato el GP de México con la Fórmula 1?

La presencia de la máxima categoría del automovilismo en territorio mexicano también tiene fecha límite. Actualmente, el acuerdo para celebrar el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez está vigente hasta 2028, por lo que la edición de 2027 será la penúltima contemplada en el contrato actual.