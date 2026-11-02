El tapatío finalizó P17, pero consideró que pese a la falta de mejoras, tuvieron un buen rendimiento

Finalizar P17 parece poca cosa en la Fórmula 1, pero para Checo Pérez lo importante fue competir ante su público en el Gran Premio de México. El tapatío peleó y supo mantenerse por delante de Carlos Sainz en un Williams e incluso le dio batalla al Red Bull de Isack Hadjar, situaciones que ilusionan al piloto de Cadillac de cara al 2027.

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Tras la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el piloto recordó que desde el Gran Premio de Austria, el 28 de junio, no hicieron mejoras en el MAC-26, por lo que fue grato ver lo que pudo hacer este domingo. "Parece que nos estamos arriesgando en algunas carreras, así que realmente espero que el próximo año podamos venir aquí con un paquete muy competitivo".

Checo Pérez sobre la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez | Mexsport

¿Cadillac se está acercando a las otras escuderías?

En ese mismo tenor, sobre la diferencia con Williams, que por ahora es la escudería con la que se puede comparar Cadillac, Pérez Mendoza consideró que mejoraron. Incluso destacó lo cerca que se pusieron por momento de Audi, pero precisó que el auto varía en cada pista, por lo que es difícil asegurar que en los próximos cuatro Grandes Premios se mantendrán en ese mismo nivel.

"Creo que en este coche sí (estuvieron cerca de Audi), pero es diferente de coche a coche. En otra carrera podrían poner un segundo en nosotros, así que creo que en esta carrera, con la altitud y todo, fuimos muy competitivos, pero sí, lo veremos en Sao Paulo", declaró Checo, quien reconoció que tendrán que revisar la fiabilidad del auto luego del abandono de Valtteri Bottas.

Sergio 'Checo' Pérez saludando a la afición mexicana durante el Show Run de Cadillac 2026 | MEXSPORT

"Es algo que seguro que tendremos un vistazo adecuado como equipo. El equipo me dijo que estaban completamente bien con mis temperaturas. Así que sí, hay muchas cosas que revisar en ese aspecto", mencionó Checo, quien este año no finalizó cinco carreras, por diez en las cuales Bottas no concluyó.

Pide Checo Pérez certeza respecto a su compañero

Por último, sobre la especulación de quién será su coequipero en la próxima temporada, Pérez Mendoza externó su esperanza de que pronto se defina esa situación y no hasta el final de la temporada. "Creo que el equipo necesita certidumbre, creo que la decisión deberá ser tomada pronto. Y sí, veremos qué decide el equipo".