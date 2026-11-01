El piloto italiano conquistó su primer título con apenas 20 años y 68 días; Max Verstappen y Lewis Hamilton reconocieron su hazaña

Kimi Antonelli escribió su nombre en los libros de historia de la Fórmula 1. El piloto italiano conquistó su primer Campeonato Mundial de Pilotos en la temporada 2026, luego de finalizar tercero en el Gran Premio de la Ciudad de México, resultado que le permitió convertirse en el campeón más joven de todos los tiempos.

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El italiano conmueve al Autódromo Hermanos Rodríguez

Con apenas 20 años y 68 días, el piloto de Mercedes superó la marca que pertenecía a Sebastian Vettel, quien había conseguido su primer campeonato en 2010, cuando tenía 23 años y 134 días. Además, Antonelli puso fin a una espera de 73 años para Italia, al convertirse en el primer representante de su país en conquistar el título desde 1953.

La celebración en el Autódromo Hermanos Rodríguez estuvo acompañada por Max Verstappen y Lewis Hamilton, quienes completaron el podio de una carrera que estuvo marcada por distintos incidentes y dos aparatosos accidentes. Sin embargo, la atención se centró en el joven italiano, que consiguió el objetivo más importante de su trayectoria hasta ahora.

Kimi Antonelli tras el GP de México | AP

Después de asegurar el campeonato, Antonelli no ocultó su emoción y reconoció que alcanzar este logro habría sido imposible sin el respaldo de Mercedes y de su familia. El italiano también destacó lo especial que resultó compartir el podio con dos referentes de la categoría.

No estaría aquí sin Mercedes, sin mi familia, así que estoy muy agradecido por este momento, y es uno que vivirá para siempre. Y simplemente me quedo sin palabras. Estoy tratando de asimilar lo que acaba de suceder. Ha sido una temporada increíble, y compartir este podio con Max y Lewis es realmente increíble", expresó el nuevo campeón mundial.

Kimi Antonelli, piloto de Mercedes | AP

Lewis Hamilton y Max Versatppen reconocieron el logro del italiano

Las felicitaciones también llegaron de sus compañeros de podio. Max Verstappen, quien finalizó por delante de Antonelli en la carrera, reconoció la temporada del italiano y destacó la edad con la que consiguió convertirse en campeón de la máxima categoría del automovilismo.

Qué temporada tuvo, y además, lograrlo a esa edad, me parece realmente impresionante. Y la verdad es que es increíble ver a todo el equipo celebrando con él, y su familia también está aquí. Así que estoy seguro de que este es un día muy emotivo para él, y estoy muy orgulloso de él", comentó el neerlandés.

Por su parte, Lewis Hamilton, quien terminó segundo en el Gran Premio de la Ciudad de México, también dedicó unas palabras al nuevo monarca de la Fórmula 1. El británico, siete veces campeón del mundo, destacó la dimensión histórica de lo conseguido por Antonelli y felicitó a Mercedes por el resultado.

¡Enhorabuena a Kimi y al equipo Mercedes! Es fantástico verlos a todos aquí celebrando su éxito. El campeón del mundo más joven de la historia. Es algo realmente fenomenal, y estoy muy agradecido de estar en la carrera para presenciarlo", señaló Hamilton.

De esta manera, Antonelli cerró una temporada histórica al convertirse en el campeón mundial más joven de la Fórmula 1. Su coronación en México no solamente representó el primer título de su carrera, sino que también estableció una nueva marca de precocidad en una categoría que durante años tuvo a Sebastian Vettel como referente de juventud.