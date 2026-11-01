De Sebastian Vettel a Kimi Antonelli: ¿Quiénes son los pilotos más jóvenes en la historia de F1?

Lograr un título en la categoría no es sencillo, mucho menos hacerlo a tan corta edad

Llegó el título y Andrea Kimi Antonelli hizo historia. Con su tercer lugar en el Gran Premio de México, el italiano oficialmente se proclamó campeón de la Temporada 2026 de la Fórmula 1 y con ello se convirtió en el piloto de menor edad en coronarse en la categoría.

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El italiano estuvo entre 2019 y 2024 en el equipo junior de Mercedes, como la gran promesa y gran apuesta de las Flechas Plateadas y su director Toto Wolff pars tener un dominio a largo plazo. Y por ahora, con un auto muy superior al resto de la parrilla, Antonelli ya cumplió con un primer campeonato con el que desplazó a Sebastian Vettel.

Con su título en la Temporada 2010, tercera como piloto titular en la F1, Sebastian Vettel se convirtió en el más campeón más joven de la historia. El alemán tenía 23 años y 134 días, y por 16 años su récord se mantuvo intacto hasta ahora, que se vio superado por Kimi Antonelli, quien se proclamó campeón con 20 años y 67 días de edad.

Andrea Kimi Antonelli en competencia en el Gran Premio de Estados Unidos 2026 | AP

De los monarcas más jóvenes a multicampeones de Fórmula 1

Por ahora, es apenas una primera corona para Antonelli, quien en 2027 tendrá el desafío de defenderla a como dé lugar. Además, en el futuro deberá pelear por más títulos para que su gran temporada no quedé solo en el recuerdo como un buen año, sino como el inicio de un legado.

Detrás del italiano, Vettel, Lewis Hamilton, Fernando Alonso y Max Verstappen completan el Top 5 de los campeones de F1 más jóvenes en la historia. Tras su primer campeonato, todos ganaron al menos un título más, por lo que el reto para Antonelli será emularlos y sumarse a la lista de multicampeones de la F1.

En el caso de Alonso, fue el primero en sumarse a esta lista, en 2005 con 24 años y 58 días. Tras ello se coronó nuevamente en 2006 y dos años más tarde Lewis Hamilton superó su récord al coronarse con 23 años y 300 días de edad; a la fecha, el británico presume siete campeonatos y está empatado con Michael Schumacher como el máximo ganador de la F1.

Su récord quedó atrás con el mencionado campeonato Vettel en 2010, al cual siguieron los de 2011, 2012 y 2013, con lo cual empató a Alain Prost como tercer máximo ganador. Junto con ellos está Max Verstappen, el quinto campeón más joven en la historia al coronarse con 24 años y 73 días en 2021, a lo que siguieron las coronas de 2022, 2023 y 2024.

Russell y Antonelli tras la clasificación en el Gran Premio de China | AP

¿Quiénes son los campeones más jóvenes en la historia de la Fórmula 1?

Con su coronación, Antonelli se convirtió en em séptimo piloto que logra su primer campeonato de Fórmula 1 con 25 años o menos. No obstante, es el primero que lo logra antes de los 21 años, para consolidar una histórica segunda temporada en la categoría.