El piloto tapatío cumplirá un hito histórico dentro de la Fórmula 1

Historia. No hay otra palabra para describir a Sergio 'Checo' Pérez. O tal vez sí la hay y es apoteósica. El piloto mexicano hará historia en el Gran Premio de México, pues será el número 300 en su carrera, lo que le valió los elogios de pilotos de la Fórmula 1 y deportistas mexicanos.

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Desde su compañero de escudería, Valtteri Bottas, hasta Jorge Campos, mito viviente del arco mexicano, se dieron el tiempo de felicitar al Ministro de Defensa. Ahora, Checo buscará hacer algo excepcional en el Autódromo Hermano Rodríguez, que también podría presenciar historia en caso de una coronación de Kimi Antonelli.

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Los grandes momentos de Checo Pérez en Fórmula 1

Aunque largó desde la quinta posición con Racing Point, un accidente en la Curva 4 provocado por Charles Leclerc -que abandonó junto con Max Verstappen- obligó la entrada del mexicano a boxes. Checo cayó hasta el último sitio, pero un par de safety cars y una confusión con el ingreso de los dos autos de Mercedes a pits, le dejaron el liderato.

Se mantuvo en la primera posición por las últimas 24 vueltas y con ello, por primera vez desde 1970 con Pedro Rodríguez en Bélgica, la bandera mexicana ondeó en lo más alto del podio.

Checo Pérez festeja su victoria en el Gran Premio de Singapur 2022 | RED BULL

Si bien su primera temporada en la F1 tuvo bastantes altibajos, como la descalificación en Australia (su carrera debut) y su accidente en la clasificación en Mónaco, el segundo año de Checo tuvo un inicio que ilusionó. Tras el octavo lugar en Melbourne, el mexicano tuvo una memorable actuación en Malasia y por primera vez subió al podio.

En esa ocasión, Pérez Mendoza largó noveno y pero la lluvia y una serie de incidentes le permitieron colocarse segundo, detrás de Fernando Alonso, en las vueltas finales. A partir de la Vuelta 37 acortó de manera considerable la distancia con el asturiano, pero un despiste en la Vuelta 50 le quitó la oportunidad de pelear por la victoria al final. Sin embargo, quedó segundo por delante de Lewis Hamilton, a quien superó por 15 segundos.

No hay muchos pilotos que puedan presumir que una leyenda como Nikki Lauda se quitó el sombrero ante ellos y Checo lo vivió apenas en su segundo año en la categoría. En aquella ocasión, largó desde la P12 con Sauber y circunstancias como el abandono de Jenson Button y la sanción a Sebastian Vettel le permitieron quedar segundo, a cuatro segundos de Lewis Hamilton y con 16 de ventaja sobre Fernando Alonso.

Fue el primer podio del piloto de Jalisco en territorio europeo, el tercero en general en su carrera luego de ser segundo en Malasia y tercero en Canadá esa misma temporada.