Yuki Tsunoda visita el Estadio Banorte y se convierte en un americanista más

El piloto japonés aprovechó su estancia en la Ciudad de México para conocer la casa de las Águilas y recibir una playera personalizada

La Fórmula 1 está en la Ciudad de México y Yuki Tsunoda no desaprovechó la oportunidad para conocer el Estadio Banorte, recibir una playera del América y convertirse en el invitado de honor para lanzar la moneda en el partido entre las Águilas y Toluca.

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Yuki Tsunoda recibió una playera personalizada del América

El piloto japonés, reserva de Red Bull Racing, es un apasionado del futbol, por lo que visitar uno de los escenarios más emblemáticos de este deporte era una oportunidad que no podía dejar pasar. Además, al no contar actualmente con un asiento titular en la parrilla de la Fórmula 1, aprovechó su estancia en la capital para vivir de cerca la experiencia del futbol mexicano.

Yuki Tsunoda se tomó la foto con Jesús Gallardo y Henry Martin | Imago7

Como parte de su visita, Tsunoda recibió una camiseta del América personalizada con su nombre y el número 22, el mismo que porta en las pistas. También tuvo la oportunidad de convivir con algunos jugadores azulcremas, entre ellos Alejandro Zendejas, Víctor Dávila, Raúl Zúñiga y Ramón Juárez.

El piloto japonés participó en el protocolo del América vs. Toluca

Sin embargo, su presencia no solo fue para conocer las instalaciones y saludar a los futbolistas. El japonés también fue el encargado de lanzar la moneda durante el volado previo al encuentro para definir qué equipo sacaría. Antes de marcharse, además, se dio tiempo para firmar autógrafos.

Yuki Tsunoda como tercer piloto de Red Bull en la Temporada 2026 | RED BULL