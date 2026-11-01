Desde accidentes hasta enfermedades, las circunstancias se prestaron para que el tapatío tuviera una celebración especial ante su público

Llegar la Fórmula 1 no es sencillo, mucho menos mantenerse. Esa fue una de las reflexiones que compartió Checo Pérez este fin de semana previo al Gran Premio de México, en el cual el tapatío llegará a 300 Grandes Premios iniciados, una cifra que no cualquier piloto alcanza en la categoría y que mucho menos tiene oportunidad de celebrar ante su público en su propio país.

En 76 años de historia de la F1, solo seis pilotos han superado la marca de las 300 carreras iniciadas y Checo se convertirá en el séptimo este domingo. Pero que la celebración coincidiera con el fin de semana en el que la categoría visitó el Autódromo Hermanos Rodríguez, fue casi destino y hubo una serie de casualidades que se sucedieron para que el festejo fuera todavía más especial.

Tan solo el hecho de que Pérez Mendoza perdiera su asiento en Red Bull para 2025 fue algo que, a la larga, resultó favorecedor. Si el tapatío se hubiera mantenido con los de Milton Keynes, los 300 Grandes Premios iniciados los habría celebrado en el Gran Premio de Estados Unidos en 2025, escenario con bastante población mexicana pero que nunca igualará el ambiente que se vive en nuestro país.

Checo Pérez durante el Show Run de Cadillac en la Ciudad de México | MEXSPORT

Un espantoso choque que alteró los números de Checo Pérez

Dentro de la Fórmula 1, las estadísticas se manejan de dos maneras: Grandes Premios disputados y Grandes Premios comenzados. En el primer caso, se refiere a cuando los pilotos disputan al menos una sesión del fin de semana (entrenamientos, clasificación), pero por alguna razón (accidente, enfermedad, problemas del auto, etc.) no corren la carrera principal.

En ese sentido, Checo Pérez cumplió los 300 Grandes Premios disputados este año en el Azerbaiyán, otro escenario especial al ser el máximo ganador con dos victorias y un triunfo en carrera sprint. Sin embargo, para celebrar las 300 carreras iniciadas tuvo que esperar cuatro fechas más en el calendario, ya que sus números se “descuadraron” cuando visitó Mónaco en 2011, su primera temporada de F1.

La visita a Monte Carlo fue apenas el sexto Gran Premio para Checo, quien durante la clasificación perdió el control de su Sauber C31 al salir del túnel y se estrelló contra el muro de contención de las curvas 10 y 11. El mexicano no salió del auto por su propia cuenta y lo peor se temió en el paddock, pero tras su traslado al hospital se supo que no sufrió lesiones de gravedad.

Por este incidente, Checo no corrió la carrera principal y aunque para la siguiente carrera, en Canadá, recibió el alta médica, tras las primeras Prácticas Libres se sintió mal. Ante ello, y por precaución, Sauber tomó la decisión de reemplazar a Pérez Mendoza con Pedro de la Rosa, con lo que fue el segundo Gran Premio en el cual el tapatío no inició en la parrilla de salida en domingo.

Checo Pérez sobre la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez | Mexsport

Fallas del auto, una pandemia y el cambio de calendario, otras coincidencias para los 300 Grandes Premios

Después de aquella primera temporada, fue en 2014 en Malasia cuando el registro de Checo Pérez se ajustó de nuevo, ya que el tapatío no corrió la carrera en Sepang por un problema su Force India. Y seis años más tarde, en Gran Premio de Gran Bretaña 2020, causó baja tras dar positivo por Covid-19, lo que causó el “desfase” de cuatro carreras para cumplir en México 304 Grandes Premios disputados, pero 300 iniciados.

En ese sentido, la pandemia en sí tuvo un impacto en el calendario, ya que ese año el calendario se redujo a 16 Grandes Premios y uno de los cuales no se corrió fue el de México. Esta situación, sumado al hecho de que Checo no estuvo en la parrilla en 2025, fueron factores que coincidentemente favorecieron para que el de este año sea el décimo Gran Premio de México para el piloto de 36 años.

Miles de aficionados se reunieron en Paseo de la Reforma para disfrutar de la exhibición gratuita de Checo Pérez con Cadillac./ Gobierno de México

Por último, si bien el incremento de la cantidad de carreras en el calendario le permitió al tapatío llegar “más pronto” a los 300 Grandes Premios iniciados, fueron los cambios con Bahréin y Arabia Saudita lo que permitieron que la celebración se diera en la capital mexicana. Si ambas carreras se hubieran corrido, el festejo habría ocurrido en Austin, y si la de Bahréin no se hubiera reprogramado, entonces habría sido Sao Paulo la ciudad testigo del momento histórico.