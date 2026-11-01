De la hazaña en Sakhir al 'Mexican Way' en Marina Bay: seis momentos inolvidables de Checo Pérez a lo largo de 300 Grandes Premios

El mexicano alcanzará una histórica cifra que lo coloca entre los pilotos con más trayectoria en la F1

De vivir en la planta alta de un restaurante alemán a 300 Grandes Premios iniciados en la Fórmula 1. Se dice fácil, pero tres centenas es una cantidad de carreras que solo seis pilotos han alcanzado en 76 años de historia de la categoría y este domingo, Checo Pérez se convertirá en séptimo, en el marco de un evento tan especial como es el Gran Premio de México.

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A lo largo de toda la semana, al piloto de Cadillac no le han faltado muestras de cariño ni festejos, tanto por parte de la afición como de su escudería y la propia categoría. Y no podía ser para menos, si después de 15 temporadas en F1 en las cuales soportó discriminación por su origen latinoamericano; críticas muchas veces injustificadas, y varios comentarios racistas, finalmente llegó a los 300 GPs.

Si bien a lo largo de dicha trayectoria pelear por un Campeonato de Pilotos ha sido un desafío mucho mayor para el tapatío, nada le quita que ya alcanzó una cifra histórica en la categoría. Y aunque a Checo le tocaron muchos momentos complicados, también vivió carreras extraordinarias que lo pusieron a la altura de las leyendas en la Fórmula 1 y lo confirmaron como el mejor piloto mexicano de la historia.

Sergio 'Checo' Pérez y su hogar en Alemania | @SChecoPerez

Seis carreras memorables de Checo Pérez

GRAN PREMIO DE SAKHIR 2020

Aunque largó desde la quinta posición con Racing Point, un accidente en la Curva 4 provocado por Charles Leclerc -que abandonó junto con Max Verstappen- obligó la entrada del mexicano a boxes. Checo cayó hasta el último sitio, pero un par de safety cars y una confusión con el ingreso de los dos autos de Mercedes a pits, le dejaron el liderato.

Se mantuvo en la primera posición por las últimas 24 vueltas y con ello, por primera vez desde 1970 con Pedro Rodríguez en Bélgica, la bandera mexicana ondeó en lo más alto del podio.

GRAN PREMIO DE MALASIA 2012

Si bien su primera temporada en la F1 tuvo bastantes altibajos, como la descalificación en Australia (su carrera debut) y su accidente en la clasificación en Mónaco, el segundo año de Checo tuvo un inicio que ilusionó. Tras el octavo lugar en Melbourne, el mexicano tuvo una memorable actuación en Malasia y por primera vez subió al podio.

En esa ocasión, Pérez Mendoza largó noveno y pero la lluvia y una serie de incidentes le permitieron colocarse segundo, detrás de Fernando Alonso, en las vueltas finales. A partir de la Vuelta 37 acortó de manera considerable la distancia con el asturiano, pero un despiste en la Vuelta 50 le quitó la oportunidad de pelear por la victoria al final. Sin embargo, quedó segundo por delante de Lewis Hamilton, a quien superó por 15 segundos.

GRAN PREMIO DE ITALIA 2012

No hay muchos pilotos que puedan presumir que una leyenda como Nikki Lauda se quitó el sombrero ante ellos y Checo lo vivió apenas en su segundo año en la categoría. En aquella ocasión, largó desde la P12 con Sauber y circunstancias como el abandono de Jenson Button y la sanción a Sebastian Vettel le permitieron quedar segundo, a cuatro segundos de Lewis Hamilton y con 16 de ventaja sobre Fernando Alonso.

Fue el primer podio del piloto de Jalisco en territorio europeo, el tercero en general en su carrera luego de ser segundo en Malasia y tercero en Canadá esa misma temporada.

GRAN PREMIO DE MÉXICO 2021

Aunque probablemente no es una de las carreras más espectaculares de Checo, sí fue una de las más relevantes para el piloto y todo su país. Tras largar cuarto, el tapatío se ubicó tercero luego de un trompo de Valtteri Bottas, que largó desde la pole position.

Por momentos estuvo cerca de alcanzar a Lewis Hamilton, pero no pudo quitarle el segundo puesto. Pese a ello, Sergio Michel se convirtió en el primer mexicano en subir al podio en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la F1. Además fue el primer piloto azteca en liderar al menos una vuelta.

Checo Pérez en el podio del Gran Premio de Singapur 2022 | RED BULL

GRAN PREMIO DE SINGAPUR 2022

'The mexican way'. En medio de críticas y la especulación que padeció durante toda su etapa en Red Bull, Checo se quedó con la victoria en Marina Bay, en una de las carreras más demandantes de su vida, con difíciles condiciones de pista.

Aunque en las últimas vueltas tuvo que defenderse de Charles Lecler, lo hizo de gran forma para darle a los de Milton Keynes su primera victoria en este escenario desde 2013. Además, se convirtió en el primer piloto en ganar en Mónaco y Singapur en el mismo año.

GRAN PREMIO DE AZERBAIYÁN 2023

La de 2021 en Bakú fue su primera victoria como piloto de Red Bull y ante un Lewis Hamilton que se equivocó en el relanzamiento, pero la de 2023 fue la que le valió posicionarse como el Rey de las Calles. El tapatío largó tercero pero superó a Max Verstappen y a Leclerc, para llevarse su segundo triunfo tras ganar la sprint.