Liam Lawson es descalificado por la FIA y arrancará desde el fondo en el GP de México

El piloto de Racing Bulls había conseguido el octavo mejor tiempo, pero una infracción técnica en su monoplaza provocó que perdiera su lugar en la parrilla

Liam Lawson recibió un duro golpe rumbo al Gran Premio de México 2026, luego de que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) lo descalificara de la sesión de clasificación por una infracción técnica en su Racing Bulls. El neozelandés había conseguido el octavo mejor tiempo, pero ahora deberá comenzar la carrera desde la parte trasera de la parrilla.

La decisión llegó después de que los comisarios revisaran el funcionamiento del sistema eléctrico de su monoplaza. De acuerdo con el reporte técnico, el auto incumplió los requisitos mínimos de potencia del MGU-K justo después de que Lawson cruzara la línea de meta en su vuelta más rápida de la Q2.

¿Por qué descalificaron a Liam Lawson del GP de México?

Liam Lawson en el GP de México 2026 | Mexsport

La investigación determinó que el piloto no redujo inmediatamente la aceleración después de completar su vuelta, por lo que la potencia eléctrica del sistema ERS-K disminuyó a una velocidad superior a la permitida por el reglamento.

Sin embargo, los comisarios consideraron que el reglamento técnico debe cumplirse en todo momento, independientemente de que exista o no un beneficio en pista.

Por ello, determinaron que la sanción correspondiente era la descalificación de los resultados de clasificación, lo que dejó sin efecto su octavo puesto.

VCARB 03 de Racing Bulls de Liam Lawson| AP

Lawson ya tenía una penalización por un incidente con Max Verstappen

El fin de semana del neozelandés ya se había complicado por un contacto con Max Verstappen durante la segunda práctica libre. Ambos pilotos recibieron una penalización de una posición en la parrilla, por lo que Lawson habría caído originalmente del octavo al noveno lugar antes de conocerse la descalificación.

Liam Lawson con Racing Bulls en la Temporada 2026 de la F1 | RED BULL