¿'Morita' es de Mercedes? Gilberto Mora presente en el Gran Premio de México

La joven estrella mexicana fue uno de los famosos presentes para el Gran Premio de la Ciudad de México

El Gran Premio de México también tuvo presencia de uno de los ‘herederos’ de Lionel Messi, uno de los mayores talentos del futbol mundial. Gilberto Mora, una de las jóvenes figuras del balompié mexicano, sorprendió a los aficionados al aparecer en el Autódromo Hermanos Rodríguez para vivir de cerca la fiesta de la Fórmula 1.

El futbolista fue captado por ESPN y aprovechó la jornada para disfrutar del Gran Premio y apoyar a Sergio 'Checo' Pérez, quien vive un fin de semana especial al alcanzar los 300 Grandes Premios en la máxima categoría del automovilismo.

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Gilberto Mora se une a la fiesta de la Fórmula 1 en México

La presencia del jugador no pasó desapercibida y rápidamente despertó la curiosidad de los aficionados, especialmente por la posibilidad de conocer cuál es su escudería favorita, aunque se le vio llegando al autódromo con una gorra de Mercedes.

El joven mexicano se sumó así a las personalidades del deporte, actores e influencers que acudieron al autódromo para disfrutar de uno de los eventos más importantes del calendario deportivo nacional.

Gilberto Mora será parte de la banca en el inicio del partido ante Rayados | Imago7

Checo Pérez celebra sus 300 Grandes Premios en casa

La visita de Mora coincidió con un momento especial para Checo Pérez. El piloto mexicano alcanzó la cifra de 300 Grandes Premios disputados en Fórmula 1, una marca que celebró durante el fin de semana del Gran Premio de la Ciudad de México.

El tapatío recibió un homenaje el sábado junto a más de 900 oficiales de pista, en una celebración organizada por Telcel en el Autódromo Hermanos Rodríguez.