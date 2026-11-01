¡RÉCORD lo vuelve a hacer y la rompe en el GP de México! Fernando Alonso usa otra vez máscara de luchador

El piloto de Aston Martin volvió a portar con orgullo uno de los insignias de nuestro país, gracias a Axel Fernández y Ana Patricia Spíndola

Algunos dicen que las segundas partes no son buenas, pero en el Gran Premio de México 2026 se rompió esa regla. Hace un año, RÉCORD le regaló una máscara a Fernando Alonso, piloto de Aston Martin; hoy se replicó de nueva cuenta.

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Nuestros compañeros Axel Fernández y Ana Patricia Spíndola -además de ser elaborada de nueva cuenta por el mascarero Nenuco- le dieron la máscara al piloto español, quien exactamente como hace un año, la portó con orgullo. La escudería compartió el momento del regreso 'Fernando Libre', mote que se le puso con la máscara de RÉCORD hace un año.

La máscara de hace un año

El Gran Premio de la Ciudad de México se ha consolidado como una de las fechas más vibrantes del calendario de la Fórmula 1. Para la edición del 2025, uno de los momentos más comentados no ocurrió en la pista, sino en el paddock. El protagonista fue Fernando Alonso, quien sorprendió a todos al lucir una máscara de lucha libre que homenajeaba su identidad como piloto.

La máscara no fue un accesorio cualquiera. Fue un regalo de RÉCORD, elaborado con un nivel de detalle excepcional: una réplica exacta de su casco, con visor incluido, el número de competencia del asturiano y elementos propios del diseño tradicional de la lucha libre mexicana. Este gesto no solo captó la atención de los asistentes, sino también del propio Alonso, quien no dudó en ponérsela de inmediato.

Máscara que le regaló RÉCORD a Fernando Alonso causa sensación internacional | X: @F1

La máscara del 2026

La máscara del 2026 fue un tanto diferente a la del 2025, pero no por eso menos especial. Al igual que la anterior, el resultado era un homenaje al casco del dos veces Campeón del Mundo, pero ahora con tonos en negro.

Axel Fernández estuvo en la entrega de las dos máscaras, las cuales fueron un éxito en redes sociales en el mundo entero.