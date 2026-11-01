¡Se acabó la esperanza! El error de Cadillac que condicionó a Checo Pérez en el Gran Premio de México

El mexicano había hecho una gran carrera en casa, pero una falla de su escudería lo relegó de nuevo al final de la parrilla

Y así como surgió la ilusión, se esfumó abruptamente. Checo Pérez celebró este domingo sus 300 Grandes Premios iniciados y por décima ocasión corrió el Gran Premio de México, pero la celebración no pudo ser en grande, por la falta de ritmo de su auto y un error de Cadillac en su parada en pits.

Como lo sostuvo a lo largo del fin de semana en sus declaraciones a los medios de comunicación, la largada fue clave para Checo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El tapatío ganó seis lugares para colocarse en la P14 tras salir desde la P20, y se puso P13 cuando otros autos entraron a boxes, con lo que habría logrado su mejor resultado del año.

Además, Checo supo extender el primer stint por más de 30 vueltas, mientras algunos de los otros autos entraron incluso en las primeras diez. Sin embargo, cuando entró a boxes tuvo una detención muy lenta que lo relegó hasta la P19, apenas por delante de su compañero Valtteri Bottas, último lugar tras el abandono de los dos Aston Martin.

Sergio 'Checo' Pérez, piloto de Cadillac, durante conferencia de prensa del Gran Premio de México 2026 | MEXSPORT

¿Qué pasó con la parada de Checo Pérez?

Fue en la Vuelta 32 que Cadillac llamó al mexicano para cambiar de neumáticos suaves a gomas medias. No obstante, el equipo de mecánicos cometió un error garrafal, ya que no funcionó la pistola para aflojar los neumáticos y se tardaron en cambiar la llanta delantera izquierda.

Con ello, la parada total duró 28 segundos, cuando, de los cuales aproximadamente siete fueron por la mala parada ya que, en promedio, el delta del pit lane en México es de 21.78 segundos. Tras ello, Checo cayó hasta la P19, aunque posteriormente ganó una posición más luego de la entrada de Alex Albon a Williams.

Temporada de aprendizaje para Cadillac

Como escudería nueva, para los de TWG Motrosport no ha sido sencillo el desarrollo del auto, en el cual se ha visto muy superado por el resto de los equipos. Sin embargo, no es el único aspecto en el cual los estadounidenses tienen que mejorar, ya que toda la parte operativa también ha sido un desafío para ellos.

El mismo Checo Pérez ha mencionado en más de una ocasión que este año ha sido de mucho aprendizaje en todos los sentidos para el equipo. La falla de este domingo en el Gran Premio de México demostró una vez más el largo camino que le queda por recorrer a Cadillac para afianzarse como escudería competitiva en la Fórmula 1.