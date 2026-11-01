Con una gran largada y un par de batallas: Así fue el regreso de Checo Pérez al Gran Premio de México

El tapatío volvió a correr en el Autódromo Hermanos Rodríguez tras ausentarse en 2025

El objetivo era dar batalla y lo logró. Con la conciencia de que Cadillac todavía está lejos de pelear puntos, Checo Pérez dejó claro este sábado tras la clasificación que su prioridad era disfrutar y dar un buen espectáculo ante su afición en el Gran Premio de México. Y aunque con algunos sobresaltos, cumplió su palabra.

Con una largada espectacular, el tapatío ganó seis posiciones desde la P20 hasta la P14, dejando atrás mejores autos como los Williams y los Audi. Además, cuando Carlos Sainz intentó superarlo, Checo exigió al máximo el MAC-26 para alejarse y que el español no pudiera usar el overtake mood.

Gracias a esto, cuando los demás pilotos empezaron a entrar a pits, Checo subió a la P13, lo que habría significado su mejor resultado de la temporada. No obstante, todavía era muy temprano en la carrera y hacia la mitad de la misma, una sucesión de eventos desafortunados lo relegaron de regreso a la parte baja.

La mala parada que condicionó a Checo Pérez en el México GP

Fue en la Vuelta 32 que Cadillac llamó al mexicano para cambiar de neumáticos suaves a gomas medias. No obstante, el equipo de mecánicos cometió un error garrafal, ya que no funcionó la pistola para aflojar los neumáticos y se tardaron en cambiar la llanta delantera izquierda.

Con ello, la parada total duró 28 segundos, cuando, de los cuales aproximadamente siete fueron por la mala parada ya que, en promedio, el delta del pit lane en México es de 21.78 segundos. Tras ello, Checo cayó hasta la P19, aunque posteriormente ganó una posición más luego de la entrada de Alex Albon a Williams.

¿Cómo terminó el Gran Premio de México para Checo Pérez?

Las malas noticias para Cadillac no terminaron con el error en pits, ya que en la Vuelta 45, Valtteri Bottas abandonó luego de que su llanta delantera izquierda se salió de lugar. En la reanudación, además, dirección de carrera anunció una penalización de cinco segundos para Checo por infracción en el pit lane.

A pesar de ello, en el relanzamiento una vez más el mexicano movió mejor y se colocó P14 nuevamente, favorecido también por un contacto de Nico Hulkenberg con Oliver Bearman, y un despiste de Isack Hadjar. Aunque eventualmente el francoargelino lo superó, el tapatío se aferró a esa P14 como si fuera un lugar en el podio, solo que el MAC-26 no dio más de sí.

Tras otro Safety Car, por un choque de Oscar Piastri sobre Arvid Lindblad, Checo entró a boxes de nuevo pero en el relanzamiento no le alcanzó para remontar lugares. Al final, terminó P17 en pista, pero subió a la P16 por la sanción a Hulkenberg. De esta manera, con una ganancia de cuatro lugares y un par de batallas, el tapatío celebró sus 300 Grandes Premios iniciados, su décimo México GP y su regreso ante una afición que, pase lo que pase, lo seguirá apoyando.