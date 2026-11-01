El IMPI entregó el reconocimiento al piloto mexicano durante el Gran Premio de México; la marca comercializa bebidas enlatadas con distintos sabores

Lo que comenzó como un meme en redes sociales terminó por convertirse en una marca registrada. Sergio 'Checo' Pérez recibió este sábado un reconocimiento poco habitual en su trayectoria, luego de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) le entregara el título de registro de la marca “EVS El Viejo Sabroso”, uno de los sobrenombres con los que la afición identifica al piloto mexicano.

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La entrega se realizó en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en el marco de las actividades del Gran Premio de México de Fórmula 1. Vidal Llerenas Morales, director general del IMPI, fue el encargado de otorgarle el documento al tapatío, con el que se formaliza la protección de esta identidad comercial.

A través de sus redes sociales, el instituto dio a conocer el reconocimiento y explicó que la medida busca fortalecer la protección de la marca vinculada con el nombre popular del automovilista.

El IMPI, a través de su Director General, Vidal Llerenas Morales, entregó a Sergio 'Checo' Pérez el título de registro de la marca 'EVS El Viejo Sabroso', un paso que fortalece la protección de su identidad comercial", señaló el organismo en su publicación.

Además, destacó que este tipo de acciones buscan impulsar la cultura de protección de la propiedad industrial y brindar certeza jurídica a quienes emprenden y construyen marcas, así como a los talentos mexicanos que llevan sus proyectos más allá de las fronteras.

EVS El Viejo Sabroso | x:@IMPI_México

¿Qué productos vende la marca EVS de Checo Pérez?

De acuerdo con las imágenes compartidas por el IMPI, la marca 'EVS El Viejo Sabroso' está relacionada con bebidas enlatadas, entre ellas distintos cocteles preparados con sabores particulares.

Entre los productos que aparecen se encuentran opciones como la Margarita con limón de Colima y la Margarita mango habanero, propuestas que forman parte de la oferta comercial asociada con el popular sobrenombre del piloto.

De esta manera, el apodo que surgió y ganó popularidad entre los aficionados de Checo Pérez en internet dio un paso hacia el ámbito empresarial, con un registro oficial que busca proteger su identidad comercial.