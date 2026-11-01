Checo Pérez hizo lo que pudo con el Cadillac, aunque terminó en el lugar 17

No hay edad para hacer historia. Después de un Gran Premio de la Ciudad de México llenó de emociones, Andrea Kimi Antonelli se coronó como el Campeón del Mundo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El piloto de Mercedes terminó en el tercer lugar lo que fue suficiente para coronarse en la Categoría Reina; Max Verstappen ganó la carrera.

El trazado de la Magdalena Mixiuhca fue una fiesta desde el jueves pasado, pero con un desfile lleno de cultura traída desde el Mictlán, las actividades del Gran Premio cerraron con la carrera del domingo. Desde los primeros segundos hubo emoción y olor a neumáticos por el calor en la pista, misma que fue dominada en un principio por los Ferraris.

Kimi Antonelli, tras ganar el Mundial 2026 | AP

El Gran Premio tuvo sabor neerlandés

Sin embargo, Max Verstappen, como un león al acecho, encontró la forma de ponerse en la punta de la carrera. El piloto de Red Bull dominó de principio a fin y dejó atrás tanto a Lewis Hamilton como Charles Leclerc; aunque no fue la figura de la tarde. Directo desde Bolonia, una de las capitales del motor, el joven de las Flechas Plateadas se consagró en México.

Antonelli manejó como todo un profesional y esperó de principio a fin, con todo y los safety car que hubo y la bandera roja que prolongó su victoria. Después del abandono de Valtteri Bottas, el italiano no soltó el tercer lugar y se encaminó a lo más alto del deporte motor.

Gran Premio de México 2026 | AP

Checo Pérez, gran día pese a los problemas

Pese a que tuvo problemas, el impulso de casa fue suficiente para una gran actuación de Sergio ‘Checo’ Pérez. El mexicano terminó en la posición 17 y mostró que en caso de tener un mejor monoplaza, seguiría compitiendo en lo más alto.

El Ministro de Defensa mostró los dotes de calidad que todavía tiene y, en su Gran Premio número 300, dejó un gran sabor de boca. Con lágrimas en los ojos y con los puños al aire, Antonelli festejó su primer título mundial.