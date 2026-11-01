Lo que parecía prometer un gran fin de semana para Fernando Alonso en el Gran Premio de México se transformó rápidamente en una auténtica pesadilla. Lo que pintaba para ser el mejor fin de semana de la campaña 2026 —después de rodar constantemente dentro del top-10 durante las prácticas libres en el Autódromo Hermanos Rodríguez— terminó en una debacle total para la escuadra de Aston Martin, confirmando que la histórica maldición del asturiano en tierras aztecas sigue más viva que nunca.
¡RÉCORD lo vuelve a hacer y la rompe en el GP de México! Fernando Alonso usa otra vez máscara de luchador
La debacle comenzó a gestarse desde la sesión de clasificación sabatina, cuando un problema de motor lo relegó prematuramente en la Q1. Sin embargo, lo peor estaba reservado para la carrera dominical.
El monoplaza verde apenas resistió seis vueltas sobre el asfalto del Hermanos Rodríguez antes de que el piloto español tuviera que decir adiós a la competencia, consumando su sexto abandono de la temporada en un año sumamente fatídico y estirando una terrible racha negra en México.
El calvario de Aston Martin
Con este nuevo revés, la estadística histórica del asturiano en el Gran Premio de México se vuelve aún más tétrica: de 10 participaciones oficiales, solo ha podido concluir cuatro carreras, acumula seis abandonos (enlazando una racha consecutiva desde 2023 hasta 2026), y su contador personal se mantiene estancado en apenas 7 puntos en lo que va del año.
La frustración en el garaje británico fue absoluta, sobre todo al contagiarse también al monoplaza de su coequipero, Lance Stroll, quien tuvo que estacionar su AMR26 apenas unos segundos después de que Alonso abandonara, sumando su duodécimo retiro en lo que va de su peor campaña en la máxima categoría. De esta forma, el Gran Premio de México vuelve a darle la espalda a Aston Martin, sepultando un fin de semana que prometía gloria y terminó convertido en un completo suplicio.