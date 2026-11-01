Un fallo en el motor Honda sepultó las esperanzas de Aston Martin a las primeras de cambio

Lo que parecía prometer un gran fin de semana para Fernando Alonso en el Gran Premio de México se transformó rápidamente en una auténtica pesadilla. Lo que pintaba para ser el mejor fin de semana de la campaña 2026 —después de rodar constantemente dentro del top-10 durante las prácticas libres en el Autódromo Hermanos Rodríguez— terminó en una debacle total para la escuadra de Aston Martin, confirmando que la histórica maldición del asturiano en tierras aztecas sigue más viva que nunca.

La debacle comenzó a gestarse desde la sesión de clasificación sabatina, cuando un problema de motor lo relegó prematuramente en la Q1. Sin embargo, lo peor estaba reservado para la carrera dominical.

El monoplaza verde apenas resistió seis vueltas sobre el asfalto del Hermanos Rodríguez antes de que el piloto español tuviera que decir adiós a la competencia, consumando su sexto abandono de la temporada en un año sumamente fatídico y estirando una terrible racha negra en México.

Fernando Alonso con Aston Martin en la Fórmula 1 | AP

El calvario de Aston Martin

Con este nuevo revés, la estadística histórica del asturiano en el Gran Premio de México se vuelve aún más tétrica: de 10 participaciones oficiales, solo ha podido concluir cuatro carreras, acumula seis abandonos (enlazando una racha consecutiva desde 2023 hasta 2026), y su contador personal se mantiene estancado en apenas 7 puntos en lo que va del año.

Fernando Alonso con Aston Martin durante el Gran Premio de Bahrén | AP