El histórico piloto de Fórmula 1 mandó una dedicatoria al italiano tras el campeonato logrado

Andrea Kimi Antonelli se ha convertido en el nuevo campeón de la Fórmula 1 y no solo eso, lo hizo como el más joven con tan solo 20 años y 2 meses de edad. Este logro no pasó desapercibido y Sebastian Vettel lanzó una emotiva felicitación tras superar su marca (23 años, 4 meses y 11 días) en el Gran Premio de la Ciudad de México.

¿Qué dijo Vettel?

"Enhorabuena, campeón del mundo, campione del mondo, ¡vaya!", comenzó diciendo el expiloto alemán a través de un video que duró cerca de dos minutos y fue difundido por la propia F1.

"Muy pocos de nosotros hemos conseguido eso, y nadie lo ha hecho siendo tan joven como tú. Eres curioso, sabes escuchar, aprendes rápido, no tienes miedo a nada, tu forma de pilotar ha sido muy limpia y controlada, pero al límite cuando hacía falta. Has entendido que solo puedes controlar lo que está en tus manos", menciona.

Sebastian Vettel en el Gran Premio de Italia en un homenaje a Michael Schumacher | AP

Vettel destacó sus respectivos elogios hacia el chico: "Tienes un estilo de conducción único, y disfrutamos viéndote. Cuando yo gané mi primer título, todo pareció suceder en el momento en que crucé la línea de meta."

"Me sentí abrumado. Salí del coche y el mundo a mi alrededor iba a toda velocidad. Fue como una descarga de adrenalina. Era imposible. No dormí bien durante días, así que prepárate", destacó.

Kimi Antonelli, piloto de Mercedes | AP

Asimismo el alemán recordó ese momento único al consagrarse como campeón: "Pero recuerdo la sensación una vez que lo asimilé, al sostener el trofeo del campeonato del mundo en mis manos y leer los nombres de todos los demás campeones. Me sentí orgulloso y satisfecho.

"Me di cuenta de que lo mejor no fue cruzar la línea de meta que decidió el título. Fueron todas las carreras que me llevaron hasta allí. Nunca es una sola carrera lo que importa. Son todas las carreras que hacemos. Cada carrera nos forja", continúa diciendo.

Kimi Antonelli tras el GP de México | AP

Vettel y su consejo a Antonelli