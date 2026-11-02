Con apenas 20 años, el piloto italiano se consagró como el campeón mundial más joven de la historia de la Fórmula 1

Más allá de la algarabía desatada en el box de Mercedes, el momento más emotivo se produjo apenas se apagaron los motores. Todavía sobre el asfalto, Kimi Antonelli fue interceptado por dos leyendas vivientes de la categoría: Max Verstappen y el propio Lewis Hamilton. Ambos multicampeones se fundieron en un cálido abrazo con el italiano, reconociendo la magnitud de su hazaña antes de que fuera alzado en hombros rumbo al podio.

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El Autódromo Hermanos Rodríguez fue testigo de una jornada inolvidable para el automovilismo mundial. En el marco del Gran Premio de México, el joven italiano Kimi Antonelli vivió el día más importante de su vida al consagrarse campeón mundial de la Fórmula 1 por primera vez, destronando la marca histórica que ostentaba Sebastian Vettel desde 2010 y convirtiéndose, con apenas 20 años, en el monarca más joven de todos los tiempos.

Max Verstappen en el GP de México | AP

El reconocimiento de los gigantes y el regreso de Italia a la gloria

Las reacciones de respeto no tardaron en manifestarse ante los medios de comunicación. El neerlandés tetracampeón del mundo, Verstappen, destacó el mérito y la templanza del novato estrella.

Es increíble, por supuesto, la temporada que hizo. Y haberlo conseguido a esa edad es muy, muy impresionante. Es increíble ver a todo el equipo festejando, está su familia acá también. Estoy seguro que es un día muy emocionante para él, estoy orgulloso de él

Lewis Hamilton festeja su victoria en la Pole Position en México | AP

Por su parte, el británico Lewis Hamilton —quien conquistó seis de sus siete coronas con la estructura de las flechas plateadas antes de su etapa en Ferrari— no ocultó su orgullo al ser testigo del histórico suceso en el equipo que conoce a la perfección:

Una felicitación gigante a Kimi y al equipo Mercedes. Es fantástico verlos a todos acá, festejando el éxito. Es el campeón más joven de la historia, es fenomenal. Estoy muy agradecido de haber estado en la carrera para ser testigo de eso