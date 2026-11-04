Colegas que compartieron micrófonos y trayectoria con él le dedicaron mensajes de despedida

La muerte de Carlos Albert provocó una ola de mensajes de solidaridad y despedida en el periodismo deportivo mexicano. José Ramón Fernández, David Faitelson, Roberto Gómez Junco y Javier Alarcón fueron algunas de las figuras que recurrieron a sus redes sociales para recordar al exfutbolista y comentarista.

Su partida representa la despedida de una de las voces más reconocibles y críticas del futbol mexicano. Durante más de cuatro décadas, Albert construyó una trayectoria en radio y televisión, donde se distinguió por su personalidad frontal y sus constantes debates sobre la actualidad del balompié nacional.

José Ramón Fernández y Faitelson recuerdan a Carlos Albert

Uno de los mensajes más significativos fue el de David Faitelson, quien recordó el aprendizaje que obtuvo durante sus primeros años en televisión junto al comunicador. "Me acaban de informar de la triste noticia del fallecimiento de Carlos Albert. Un gran ser humano del cual aprendí muchísimo en mis primeros años en televisión. Quiero mandarle un gran abrazo a su familia. QEPD", escribió.

Por su parte, José Ramón Fernández también se sumó a las muestras de solidaridad para despedir a quien fuera uno de sus compañeros más cercanos en los medios de comunicación. Ambos compartieron una larga etapa profesional desde Imevisión, donde contribuyeron a construir una nueva forma de hacer periodismo en México.

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