Ricardo La Volpe reacciona a la muerte de Carlos Albert con emotivo mensaje

Este martes, Albert Llorente falleció a los 83 años

Ricardo Antonio La Volpe se enteró anoche del fallecimiento de Carlos Albert. El estratega y analista se limitó a expresar de manera escueta: "Que descanse en paz", aseguró el 'Bigotón'.

Podría interesarte Futbol Carlos Albert es despedido y homenajeado por el gremio deportivo en redes sociales

​El extécnico, de forma respetuosa, no quiso ahondar sobre la partida del periodista deportivo, al considerar que es un momento difícil para la familia futbolística y que lo sucedido entre ambos quedó en el pasado como una controversia histórica.

Carlos Albert | CAPTURA

​El choque que protagonizaron Ricardo La Volpe y Carlos Albert fue uno de los episodios más atípicos en la televisión mexicana, luego de que durante una entrevista en vivo el 'Bigotón' abandonara intempestivamente los estudios del entonces Canal 40.

​Desde la primera intervención, el periodista deportivo no dio margen a una charla convencional y fue directo a la yugular con preguntas sobre el proceso del timonel al frente de la Selección Nacional.

​Albert le cuestionó su soberbia, su autoritarismo con los seleccionados y reporteros, y la falta de respeto sistemática con la que trataba al gremio periodístico nacional.

​Asimismo, le reclamó que su actitud no correspondía a la investidura de un seleccionador de México, exigiéndole explicaciones claras sobre su proyecto deportivo, su relación con la prensa y la falta de oportunidades para los futbolistas jóvenes.

​Con el ambiente tenso y la discusión al límite, La Volpe se levantó de la mesa con la recordada frase: "Hasta aquí, hasta lueguito, aquí te la dejé", dejando a Albert desconcertado y observando cómo el entonces técnico nacional salía del foro sin titubeos.

Ricardo La Volpe, exentrenador argentino | MEXSPORT

​Anoche se dio a conocer la muerte del exfutbolista de Necaxa y de la Selección Nacional a los 83 años de edad, sin que hasta el momento se hayan revelado las causas de su deceso, despidiendo así a uno de los analistas más críticos en la historia del balompié mexicano.