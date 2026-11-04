Lorena Cid habló sobre las fotografías que circularon en redes sociales y aclaró cuál fue su verdadera relación con el exfutbolista del América

Lorena Cid, esposa del reconocido periodista deportivo 'Lalo' Trelles, rompió el silencio sobre los rumores que durante años la relacionaron sentimentalmente con Luis Roberto Alves 'Zague', histórico delantero del América y actual comentarista deportivo. La también creadora de contenido decidió aclarar las versiones que circularon en redes sociales y que involucraron su nombre en una supuesta relación con el exfutbolista.

En una charla con TVNotas, la pareja del periodista deportivo habló sobre su vida personal, las críticas que ha recibido por su contenido para adultos y las especulaciones que la vincularon con Zague. Durante la conversación, Lorena Cid negó haber mantenido una relación sentimental con el exjugador azulcrema y explicó cuál fue el verdadero vínculo que existió entre ambos durante su paso por Televisa.

¿Lorena Cid tuvo un romance con Zague?

Durante la entrevista, Lorena Cid fue cuestionada sobre las fotografías que circularon en redes sociales y que supuestamente demostraban una relación con el exdelantero de las Águilas. Sin embargo, la conductora fue contundente al desmentir dichas versiones y aseguró que la mujer que aparece en una de las imágenes utilizadas para relacionarla con Zague no es ella.

La esposa de Lalo Trelles explicó que conoció al exfutbolista durante su etapa en Televisa, cuando ambos coincidieron profesionalmente. No obstante, aseguró que su trato fue limitado y que, después de aquel periodo, no volvieron a tener contacto. También destacó que Zague siempre mantuvo una actitud respetuosa hacia ella, por lo que lamentó que las especulaciones terminaran involucrando sus nombres en una controversia.

Asimismo, Lorena manifestó su inconformidad por la difusión de información que considera falsa, pues señaló que este tipo de señalamientos pueden afectar tanto su imagen como la del exseleccionado mexicano. Con sus declaraciones, la conductora buscó poner fin a los rumores de una supuesta relación extramarital, dejando claro que el vínculo con Zague se limitó al ámbito profesional.

¿Quién es Lorena Cid y cuánto tiempo lleva con Lalo Trelles?

Lorena Cid es una actriz, modelo y conductora mexicana que cuenta con más de 25 años de trayectoria en los medios de comunicación. A lo largo de su carrera ha participado en producciones televisivas como Clase 406, Amarte es mi pecado y La rosa de Guadalupe. Además, formó parte de Televisa Deportes, donde conoció a Lalo Trelles en 2005, antes de comenzar su relación sentimental con el periodista.

La pareja también ha llamado la atención por la diferencia de edad de 30 años que existe entre ambos. Sin embargo, Lorena aseguró que están próximos a cumplir 20 años juntos, pese a que al inicio de su relación algunas personas cuestionaron su futuro. Durante la entrevista con TVNotas, también habló sobre el apoyo que ha recibido de su esposo para desarrollar su faceta como creadora de contenido para adultos, actividad que ambos han abordado públicamente.

Lalo Trelles y Lorena Cid en el GP de Miami | TWITTER: @eduardotrelles