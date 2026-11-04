¿Qué jugadores perfilan a ser las sorpresas en la lista de la Selección Mexicana?

El regreso de Rodrigo Huescas y el debut de Armando León podrían encabezar la convocatorio de Rafa Márquez

La próxima convocatoria de la Selección Mexicana podría tener algunas caras nuevas y otras que buscan recuperar su lugar. Rodrigo Huescas y Armando León perfilan como dos de las posibles sorpresas en la lista que prepara Rafael Márquez,

Rodrigo Huescas, comienza a recuperar terreno después de la lesión que lo dejó fuera de actividad y le impidió disputar el Mundial 2026. El mexicano volvió a las canchas el pasado 4 de octubre, cuando fue titular y disputó 45 minutos en la Superliga de Dinamarca.

Rodrigo Huescas con el Copenhague en la Copa de Dinamarca | x:@FCKobenhavn

Huescas no viste la camiseta de México desde septiembre de 2025, cuando fue convocado para los encuentros ante Japón y Corea del Sur.

Otro futbolista que podría aparecer como sorpresa es Armando León, joven delantero que milita en el NK Osijek de Croacia y que ha comenzado a llamar la atención por sus números en la temporada 2026-27.

Armando León en celebración con NK Osijek | INSTAGRAM: @armando.leonr

El atacante acumula 13 partidos oficiales, 11 como titular, con un registro de cinco goles y una asistencia en mil 36 minutos de actividad.

Por otra parte, el caso de Henry Martín todavía genera incertidumbre. Aunque el delantero atraviesa un buen momento con América, su presencia en la convocatoria no está asegurada. De hecho, Rafael Márquez acudió al Estadio Banorte para observarlo durante el encuentro ante Toluca, en una visita que también permitió seguir de cerca su actualidad futbolística.

Henry Martín anota su octavo gol del Apertura 2026 | Imago7

En cuanto a las posibles ausencias, Raúl Jiménez y Luis Chávez no estarían disponibles debido a sus respectivas lesiones, mientras que Edson Álvarez también quedará fuera al no contar con minutos de juego.

Además, hay dos futbolistas que se mantienen bajo observación por molestias físicas: Álvaro Fidalgo y César Montes. Por ahora, ambos continúan considerados, aunque su situación deberá seguirse de cerca.