Julian Quiñones en celebración con la Selección de México en el Mundial 2026 | MEXSPORT

El DT de la Selección Mexicana estaría buscando convocar a Armando León, futbolista que reside en Croacia

La Selección Mexicana comienza a definir su convocatoria de cara a los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026, instancia en la que enfrentará a Jamaica. Ante las dificultades que ha presentado el equipo para encontrar el gol, Rafael Márquez prepara diferentes opciones para fortalecer el ataque, entre las que destaca el regreso de Julián Quiñones y la posible incorporación de un delantero que milita en el futbol croata.

Regresa Quiñones

El combinado nacional llegará a este compromiso con la necesidad de mejorar sus números frente al arco rival, luego de registrar apenas dos anotaciones en sus últimos cuatro encuentros. A este panorama se suma la ausencia de Raúl Jiménez, quien fue sometido a una intervención quirúrgica en la rodilla y permanecerá fuera de las canchas por lo que resta del año.

Una de las principales novedades en los planes de la Selección Mexicana es el regreso de Julián Quiñones, delantero del Al-Qadisiya de Arabia Saudita. De acuerdo con reportes, la directiva del Tricolor ya solicitó formalmente al conjunto saudí la convocatoria del atacante para los próximos compromisos internacionales.

El regreso de Quiñones le vendría bien al Tri pues, el atacante suma ya 10 anotaciones y nueve asistencias en 16 partidos disputados con el conjunto árabe. El ex de América, Tigres y Atlas apunta a ser la mejor arma ofensiva para el equipo de Rafa Márquez.

Julián Quiñones, jugador del Al Qadisiya, en festejo de gol en la Champions League AFC | @AlQadsiahEN

¿Una nueva arma ofensiva?

La posible integración de estos futbolistas permitiría a Márquez disponer de diferentes perfiles en el ataque para enfrentar a Jamaica, un rival que buscará complicar el camino de México hacia las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Otra de las opciones que analiza la dirección deportiva de la Selección Mexicana es Armando León, delantero de 26 años formado en las fuerzas básicas de Pachuca y que actualmente juega para el Osijek de Croacia.

La dirección deportiva nacional ya envió una notificación de reserva al conjunto croata para contemplar al atacante en la próxima convocatoria oficial. Su nombre aparece entre las alternativas que maneja el cuerpo técnico de Rafael Márquez para fortalecer una zona del campo que ha presentado dificultades para conseguir anotaciones.

El delantero mexicano Armando León celebra con NK Osijek en el futbol croata | INSTAGRAM: @nkosijek

León atraviesa un momento destacado en el futbol balcánico, donde suma cinco goles en 12 partidos disputados durante la presente temporada. Sus números lo han colocado como uno de los referentes ofensivos de su equipo, que ocupa la tercera posición de la clasificación y pelea por los primeros puestos de la liga croata.