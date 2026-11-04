Desde Canadá 2015, la Selección Mexicana Femenil no juega una Copa del Mundo y ahora buscará regresar a este torneo, cuando se enfrente a Haití en la Fase Final del Campeonato Concacaf W. Para ello, el director técnico Pedro López tendrá que elegir a las mejores jugadoras de su lista preliminar de 60 futbolistas.

La Concacaf difundió esta semana las listas previas de las ocho selecciones que disputarán la eliminatoria mundialista y en el caso de México, Tigres es el club con más presencia con 11 futbolistas. América y Rayadas de Monterrey, cada uno con diez jugadoras, le siguen a las Amazonas, con Chivas y Pachuca completando el Top 5 con nueve y siete convocadas.

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La lista también incluye a seis jugadoras que militan en el extranjero, cinco que juegan en Estados Unidos y Rebeca Bernal, de Manchester United. El corte final para la convocatoria de 23 futbolistas se conocerá hasta pocos días antes de que se celebre el partido eliminatorio del Tri.

Lista preliminar de la Selección Mexicana Femenil

PORTERAS

  1. Itzel Velasco - América

  2. Blanca Felix - Chivas

  3. Estefanny Barreras - Pachuca

  4. Cecilia Santiago - Tigres

  5. Celeste Espino - América

  6. Itzel Gonzalez - Tigres

  7. Paola Manrique - Rayadas de Monterrey

  8. Wendy Toledo - Pumas

DEFENSAS

  1. Kenti Robles - Pachuca

  2. Rebeca Bernal - Manchester United (ING)

  3. Reyna Reyes - Portland Thorns (EUA)

  4. Alexandra Godínez - Rayadas de Monterrey

  5. Ana Mendoza - Pumas

  6. Jana Gutiérrez - América

  7. Kimberly Rodríguez - América

  8. Anika Rodriguez - Tigres

  9. Natalia Colin - Chivas

  10. Karina Rodriguez - América

  11. Cristina Ferral - Chivas

  12. Carol Cazares - Rayadas de Monterrey

  13. Jimena López - Tigres

  14. Daniela Monroy - Rayadas de Monterrey

  15. Damaris Godínez - Chivas

  16. Tanna Sanchez - Cruz Azul

  17. Karla Martínez - Toluca

  18. Berenice Ibarra - Pachuca

  19. Nicolette Hernández - Boston Legacy (EUA)

Jugadoras de la Selección Mexicana en celebración | IMAGO 7

MEDIOCAMPISTAS

  1. Aaliyah Farmer - Chicago Red Stars (EUA)

  2. Alice Soto - Rayadas de Monterrey

  3. Alexia Delgado - Tigres

  4. Jacqueline Ovalle - Orlando Pride (EUA)

  5. Karla Nieto - Pachuca

  6. Nancy Antonio - América

  7. Montserrat Saldívar - América

  8. Maricarmen Reyes - Tigres

  9. Diana García - Rayadas de Monterrey

  10. Ella Sánchez - Pachuca

  11. Fátima Servín - Rayadas de Monterrey

  12. Nicole Pérez - Rayadas de Monterrey

  13. Stephany Mayor - Tigres

  14. Sabrina Enciso - Tigres

  15. Noemi Granados - FC Juarez

  16. Aylin Avilez - América

  17. Alejandra Lomelí - Cruz Azul

  18. Xcaret Pineda - América

  19. Valerie Vargas - Rayadas de Monterrey

  20. Mayalu Rausch - León

  21. Lourdes Bosch - Rayadas de Monterrey

DELANTERAS

  1. Scarlett Camberos - América

  2. Charlyn Corral - Pachuca

  3. Kiana Palacios - Utah Royals FC (EUA)

  4. Jasmine Casarez - Chivas

  5. Diana Ordoñez - Tigres

  6. Myra Delgadillo - Tigres

  7. Alicia Cervantes - Chivas

  8. María Sánchez - Tigres

  9. Mayra Pelayo - Chivas

  10. Natalia Mauleón - Chivas

  11. Paola García - Pachuca

  12. Denise Castro - Chivas

Rebeca Bernal en celebración con la Selección Mexicana | IMAGO 7

¿Cuándo juega México por su boleto para el Mundial?

El partido está programado para el próximo 28 de noviembre a las 15:30 horas (tiempo del centro de México) contra Haití. Los cuatro ganadores de los Cuartos de Final avanzarán directamente al Mundial Brasil 2027, mientras que los dos finalistas y el tercer lugar del torneo clasificarán a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028; si Estados Unidos es finalista, entonces los cuatro semifinalistas tendrán su boleto.