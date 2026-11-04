¡Con miras al Mundial! Tigres encabeza lista preliminar de la Selección Mexicana previo a la eliminatoria de Concacaf

El equipo dirigido por Pedro López se enfrentará a Haití a finales de este mes con miras de alcanzar su boleto mundialista y olímpico

Desde Canadá 2015, la Selección Mexicana Femenil no juega una Copa del Mundo y ahora buscará regresar a este torneo, cuando se enfrente a Haití en la Fase Final del Campeonato Concacaf W. Para ello, el director técnico Pedro López tendrá que elegir a las mejores jugadoras de su lista preliminar de 60 futbolistas.

La Concacaf difundió esta semana las listas previas de las ocho selecciones que disputarán la eliminatoria mundialista y en el caso de México, Tigres es el club con más presencia con 11 futbolistas. América y Rayadas de Monterrey, cada uno con diez jugadoras, le siguen a las Amazonas, con Chivas y Pachuca completando el Top 5 con nueve y siete convocadas.

La lista también incluye a seis jugadoras que militan en el extranjero, cinco que juegan en Estados Unidos y Rebeca Bernal, de Manchester United. El corte final para la convocatoria de 23 futbolistas se conocerá hasta pocos días antes de que se celebre el partido eliminatorio del Tri.

Lista preliminar de la Selección Mexicana Femenil

PORTERAS Itzel Velasco - América Blanca Felix - Chivas Estefanny Barreras - Pachuca Cecilia Santiago - Tigres Celeste Espino - América Itzel Gonzalez - Tigres Paola Manrique - Rayadas de Monterrey Wendy Toledo - Pumas DEFENSAS Kenti Robles - Pachuca Rebeca Bernal - Manchester United (ING) Reyna Reyes - Portland Thorns (EUA) Alexandra Godínez - Rayadas de Monterrey Ana Mendoza - Pumas Jana Gutiérrez - América Kimberly Rodríguez - América Anika Rodriguez - Tigres Natalia Colin - Chivas Karina Rodriguez - América Cristina Ferral - Chivas Carol Cazares - Rayadas de Monterrey Jimena López - Tigres Daniela Monroy - Rayadas de Monterrey Damaris Godínez - Chivas Tanna Sanchez - Cruz Azul Karla Martínez - Toluca Berenice Ibarra - Pachuca Nicolette Hernández - Boston Legacy (EUA)

Jugadoras de la Selección Mexicana en celebración | IMAGO 7

MEDIOCAMPISTAS Aaliyah Farmer - Chicago Red Stars (EUA) Alice Soto - Rayadas de Monterrey Alexia Delgado - Tigres Jacqueline Ovalle - Orlando Pride (EUA) Karla Nieto - Pachuca Nancy Antonio - América Montserrat Saldívar - América Maricarmen Reyes - Tigres Diana García - Rayadas de Monterrey Ella Sánchez - Pachuca Fátima Servín - Rayadas de Monterrey Nicole Pérez - Rayadas de Monterrey Stephany Mayor - Tigres Sabrina Enciso - Tigres Noemi Granados - FC Juarez Aylin Avilez - América Alejandra Lomelí - Cruz Azul Xcaret Pineda - América Valerie Vargas - Rayadas de Monterrey Mayalu Rausch - León Lourdes Bosch - Rayadas de Monterrey DELANTERAS Scarlett Camberos - América Charlyn Corral - Pachuca Kiana Palacios - Utah Royals FC (EUA) Jasmine Casarez - Chivas Diana Ordoñez - Tigres Myra Delgadillo - Tigres Alicia Cervantes - Chivas María Sánchez - Tigres Mayra Pelayo - Chivas Natalia Mauleón - Chivas Paola García - Pachuca Denise Castro - Chivas

Rebeca Bernal en celebración con la Selección Mexicana | IMAGO 7

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