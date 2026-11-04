Desde Canadá 2015, la Selección Mexicana Femenil no juega una Copa del Mundo y ahora buscará regresar a este torneo, cuando se enfrente a Haití en la Fase Final del Campeonato Concacaf W. Para ello, el director técnico Pedro López tendrá que elegir a las mejores jugadoras de su lista preliminar de 60 futbolistas.
La Concacaf difundió esta semana las listas previas de las ocho selecciones que disputarán la eliminatoria mundialista y en el caso de México, Tigres es el club con más presencia con 11 futbolistas. América y Rayadas de Monterrey, cada uno con diez jugadoras, le siguen a las Amazonas, con Chivas y Pachuca completando el Top 5 con nueve y siete convocadas.
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La lista también incluye a seis jugadoras que militan en el extranjero, cinco que juegan en Estados Unidos y Rebeca Bernal, de Manchester United. El corte final para la convocatoria de 23 futbolistas se conocerá hasta pocos días antes de que se celebre el partido eliminatorio del Tri.
Lista preliminar de la Selección Mexicana Femenil
PORTERAS
Itzel Velasco - América
Blanca Felix - Chivas
Estefanny Barreras - Pachuca
Cecilia Santiago - Tigres
Celeste Espino - América
Itzel Gonzalez - Tigres
Paola Manrique - Rayadas de Monterrey
Wendy Toledo - Pumas
DEFENSAS
Kenti Robles - Pachuca
Rebeca Bernal - Manchester United (ING)
Reyna Reyes - Portland Thorns (EUA)
Alexandra Godínez - Rayadas de Monterrey
Ana Mendoza - Pumas
Jana Gutiérrez - América
Kimberly Rodríguez - América
Anika Rodriguez - Tigres
Natalia Colin - Chivas
Karina Rodriguez - América
Cristina Ferral - Chivas
Carol Cazares - Rayadas de Monterrey
Jimena López - Tigres
Daniela Monroy - Rayadas de Monterrey
Damaris Godínez - Chivas
Tanna Sanchez - Cruz Azul
Karla Martínez - Toluca
Berenice Ibarra - Pachuca
Nicolette Hernández - Boston Legacy (EUA)
MEDIOCAMPISTAS
Aaliyah Farmer - Chicago Red Stars (EUA)
Alice Soto - Rayadas de Monterrey
Alexia Delgado - Tigres
Jacqueline Ovalle - Orlando Pride (EUA)
Karla Nieto - Pachuca
Nancy Antonio - América
Montserrat Saldívar - América
Maricarmen Reyes - Tigres
Diana García - Rayadas de Monterrey
Ella Sánchez - Pachuca
Fátima Servín - Rayadas de Monterrey
Nicole Pérez - Rayadas de Monterrey
Stephany Mayor - Tigres
Sabrina Enciso - Tigres
Noemi Granados - FC Juarez
Aylin Avilez - América
Alejandra Lomelí - Cruz Azul
Xcaret Pineda - América
Valerie Vargas - Rayadas de Monterrey
Mayalu Rausch - León
Lourdes Bosch - Rayadas de Monterrey
DELANTERAS
Scarlett Camberos - América
Charlyn Corral - Pachuca
Kiana Palacios - Utah Royals FC (EUA)
Jasmine Casarez - Chivas
Diana Ordoñez - Tigres
Myra Delgadillo - Tigres
Alicia Cervantes - Chivas
María Sánchez - Tigres
Mayra Pelayo - Chivas
Natalia Mauleón - Chivas
Paola García - Pachuca
Denise Castro - Chivas
¿Cuándo juega México por su boleto para el Mundial?
El partido está programado para el próximo 28 de noviembre a las 15:30 horas (tiempo del centro de México) contra Haití. Los cuatro ganadores de los Cuartos de Final avanzarán directamente al Mundial Brasil 2027, mientras que los dos finalistas y el tercer lugar del torneo clasificarán a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028; si Estados Unidos es finalista, entonces los cuatro semifinalistas tendrán su boleto.