Las Águilas lucieron una indumentaria inédita con calaveras conmemorativas en los dorsales

La magia y la tradición del Día de Muertos se trasladaron al terreno de juego de la mejor manera posible. Previo al compromiso correspondiente al Apertura 2026 de la Liga Femenil, América sorprendió a sus seguidores al presumir en sus redes sociales los jerseys especiales que utilizaron para medirse ante el Atlante, destacando una indumentaria conmemorativa que combinó la cultura con la fiesta deportiva.

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Para esta ocasión, las Águilas saltaron a la cancha de la Cancha Centenario luciendo su elegante uniforme en tono negro, el cual estuvo adornado con calaveras especiales integradas en los números de cada una de las jugadoras. El club azulcrema presumió en sus plataformas digitales la postal de la camiseta que portó la capitana y referente del equipo, Scarlett Camberos, en un guiño cultural que enalteció las tradiciones mexicanas.

Goleada de categoría y camino a la historia

El homenaje en las indumentarias se trasladó rápidamente a una dominante exhibición sobre el césped. El conjunto americanista firmó su undécima victoria del Apertura 2026 tras aplastar con un contundente 6-0 a unas necesitadas Potras de Hierro, reafirmando el gran momento que las mantiene en la parte alta de la clasificación.

América vs Atlante Jornada 13 l MEXSPORT