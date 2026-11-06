Limpia en el Tri: Los jugadores que Rafa Márquez no volvió a llamar a la Selección Mexicana

De su anterior convocatoria, 11 jugadores no repitieron en el llamado para la Liga de Naciones Concacaf

Rafael Márquez se prepara para su segunda prueba con la Selección Mexicana, misma que será mucho más desafiante que un partido amistoso. La siguiente Fecha FIFA del 'Káiser' en el banquillo tricolor será en los Cuartos de Final de la Liga de Naciones Concacaf, compromiso para el cual realizó una renovación en su convocatoria.

En total, 11 jugadores que fueron llamados en la Fecha FIFA de septiembre no fueron convocados para esta ocasión. Entre ellos destacan Hirving Lozano y Germán Berterame, quienes precisamente habían regresado al Tri, pero que no convencieron al nuevo estratega para ser convocados en esta ocasión.

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¿Qué jugadores no fueron convocados de nuevo por Rafael Márquez?

Además del 'Chucky' y Berterame, Hugo Camberos es otro delantero que no fue tomado en cuenta para esta ocasión. En cambio sorprendió el llamado de Armando León, quien se ha consolidado en el futbol croata y por ello recibirá su primera oportunidad con la Selección Mexicana.

Mientras que en el caso de los mediocampistas, Denzell García, Jeremy Márquez, Luis Chávez, Alan Cervantes y Orbelín Pineda no fueron convocados nuevamente. En el caso del jugador de América, ni siquiera pudo jugar en esa Fecha FIFA ya que se lesionó y su lugar lo tomó Dagoberto Espinoza, quien tampoco fue llamado en esta ocasión.

Germán Berterame en lamento con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Por otra parte, en el caso de Orbelín sorprende su ausencia, ya que desde las eliminatorias mundialistas en febrero y marzo de 2022, no quedaba fuera de una convocatoria para un partido oficial. Andrés Montaño, en cambio, es la novedad que tendrá el equipo de Rafa Márquez para los juegos ante Jamaica.

Finalmente, Everardo López, Jorge Sánchez y Víctor Guzmán son los defensas que Rafa Márquez no convocó de nuevo. En el caso del defensa de Atlas, es la primera vez desde la Liga de Naciones Concacaf de 2022 que se pierde una convocatoria de partidos oficiales. El regreso de Rodrigo Huescas y Jesús Orozco son la novedad en esta zona.

Jeremy Márquez en entrenamiento con la Selección Mexicana | IMAGO 7

¿Cuándo juega México en la Liga de Naciones Concacaf?

El primer partido de la serie está programado para el sábado 14 de noviembre a las 19:00 horas (centro de México) en el Estadio Nacional de Kingston. Mientras que la vuelta se disputará en el Estadio BBVA el martes 17 del mismo mes a las 20:30 horas.