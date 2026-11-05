Una inesperada reaparición volvió a emocionar a la afición del balompié nacional. Las leyendas de la Selección de México, Guillermo 'Memo' Ochoa y Carlos Vela, se reunieron frente a las cámaras para protagonizar una divertida campaña publicitaria producida por el LAFC en colaboración con la marca estadounidense DoorDash, compartiendo bromas y vivencias sobre su etapa fuera de las canchas.
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En el comercial publicitario, el exdelantero le da la bienvenida a Ochoa al mundo del retiro para posteriormente citarlo en las instalaciones del BMO Stadium en Los Ángeles, lugar donde ambos recorren el inmueble a bordo de un carrito de golf, generando una gran ola de interacciones y nostalgia entre los fanáticos del Tri.
¿Cuándo se retiraron Memo Ochoa y Carlos Vela del futbol profesional?
Carlos Vela: Anunció su retiro oficial en mayo de 2025, cerrando una exitosa trayectoria profesional de 19 años.
Guillermo Ochoa: Hizo pública su despedida el 21 de julio de 2026, tras disputar su sexta Copa del Mundo con la Selección Mexicana y poner punto final a 22 años de carrera en las canchas.
El reencuentro de dos referentes de la Selección Mexicana
El promocional no solo causó impacto por su toque cómico, sino que sirvió como un emotivo reencuentro entre dos futbolistas que compartieron vestidor durante múltiples procesos mundialistas y torneos internacionales con el representativo azteca. La química entre ambos volvió a quedar de manifiesto, demostrando que mantienen una sólida amistad fuera de la exigencia del deporte de alto rendimiento.