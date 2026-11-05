Memo Ochoa y Carlos Vela reaparecen y se divierten con el retiro

Los emblemáticos exfutbolistas de la Selección Mexicana protagonizaron una divertida campaña publicitaria para el LAFC

Una inesperada reaparición volvió a emocionar a la afición del balompié nacional. Las leyendas de la Selección de México, Guillermo 'Memo' Ochoa y Carlos Vela, se reunieron frente a las cámaras para protagonizar una divertida campaña publicitaria producida por el LAFC en colaboración con la marca estadounidense DoorDash, compartiendo bromas y vivencias sobre su etapa fuera de las canchas.

En el comercial publicitario, el exdelantero le da la bienvenida a Ochoa al mundo del retiro para posteriormente citarlo en las instalaciones del BMO Stadium en Los Ángeles, lugar donde ambos recorren el inmueble a bordo de un carrito de golf, generando una gran ola de interacciones y nostalgia entre los fanáticos del Tri.

¿Cuándo se retiraron Memo Ochoa y Carlos Vela del futbol profesional?

Carlos Vela: Anunció su retiro oficial en mayo de 2025, cerrando una exitosa trayectoria profesional de 19 años.

Guillermo Ochoa: Hizo pública su despedida el 21 de julio de 2026, tras disputar su sexta Copa del Mundo con la Selección Mexicana y poner punto final a 22 años de carrera en las canchas.

Guillermo Ochoa se despide de la afición del América en el Estadio Banorte | Imago7

El reencuentro de dos referentes de la Selección Mexicana