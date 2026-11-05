El exguardameta de la Selección Mexicana presumió una fotografía con la querida banda colombiana

Guillermo Ochoa sigue demostrando que el retiro le sienta bien. Luego de decir adiós a las canchas tras su participación con la Selección Mexicana, el exguardameta tricolor ha presumido en sus redes sociales las distintas actividades que ha realizado desde que tiene más tiempo libre. Esta vez, fue el turno de disfrutar el concierto de una de las bandas más famosas del momento: Morat.

Ochoa, feliz en Madrid

A través de sus redes sociales, Paco Memo publicó un par de fotografías durante el concierto de la aclamada banda colombiana. En ellas, no solo presumió el buen ambiente y el espectáculo, sino que también tuvo la oportunidad de conocer a Juan Pablo Isaza Piñeros, Juan Pablo Villamil Cortés, Simón Vargas Morales y Martín Vargas Morales, integrantes del grupo.

“¡Qué gran concierto de Morat en Madrid! Un gusto saludarlos.

¡Mucho éxito en México! ¡Nos vemos pronto!”, escribió el guardameta.

Actualmente, la banda se encuentra en una gira internacional llamada YEM World Tour, que llegará a México con 15 fechas repartidas en distintos puntos de la República Mexicana: siete en la Ciudad de México, dos en Guadalajara, una en Mérida, una en Veracruz, tres en Monterrey y una más en Querétaro.

La agrupación colombiana ha conseguido consolidarse como una de las favoritas del público latinoamericano gracias a canciones como Cómo te atreves, No se va, A dónde vamos y 506, por lo que su visita a territorio mexicano promete reunir a miles de seguidores en cada una de sus presentaciones.

Morat junto con Guillermo Ochoa en Madrid | IG:@yosoy8a

¿Qué hace Guillermo Ochoa en España?

Por su parte, Guillermo Ochoa no reveló el motivo exacto de su estancia en Madrid. Sin embargo, recientemente apareció en un par de anuncios comerciales junto a Carlos Vela, otro exfutbolista mexicano que formó parte de la generación del guardameta.

Desde que terminó su etapa como seleccionado nacional, el histórico portero mexicano ha compartido distintos momentos de su vida fuera de las canchas. Aunque todavía no ha confirmado cuál será su siguiente paso en el futbol, sus publicaciones muestran que está aprovechando esta nueva etapa para disfrutar de actividades que anteriormente no podía realizar con tanta frecuencia.