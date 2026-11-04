En medio del gran momento deportivo que atraviesan las Chivas en la recta final del Apertura 2026, Roberto 'Piojo' Alvarado fue captado disfrutando de una noche de fiesta en el concierto de Grupo Firme. El futbolista mexicano no solo asistió como espectador, sino que subió al escenario para abrazar al vocalista Eduin Caz, cantar junto a Moy Bobadilla e inclusive gritar el emblemático ‘¡Arriba las Chivas!’ ante la ovación de los asistentes, todo sin faltar al reglamento interno del club.
¡Cierre de alarido! América, Chivas y Cruz Azul se juegan el liderato del Apertura 2026
Así fue la noche del ‘Piojo’ con Grupo Firme
El atacante rojiblanco aprovechó el cierre del Palenque de las Fiestas de Octubre 2026 para asistir el pasado domingo 1 de noviembre a la presentación celebrada en Zapopan, Jalisco, acompañado por su esposa. Durante la velada, Alvarado llamó la atención del público cuando el artista Moy Bobadilla se acercó a su lugar para interpretar un tema a su lado.
Más tarde, el jugador se trasladó al escenario para encontrarse con Eduin Caz y posteriormente convivió en los camerinos con los integrantes de la agrupación y el comediante Brincos Dieras, momentos que quedaron grabados en videos que circularon rápidamente entre la afición.
Los números de Roberto Alvarado en el Apertura 2026
El festejo de Alvarado coincide con la etapa positiva que vive el conjunto tapatío en la Liga MX, donde acumulan tres victorias consecutivas y registran 29 puntos, cifra que los coloca en el segundo lugar de la tabla por diferencia de goles, empatados con América y Cruz Azul.
En el plano individual, el 'Piojo' se mantiene como una pieza clave en el esquema del Rebaño Sagrado al registrar cinco goles y 14 titularidades en el certamen. Ahora, el equipo se prepara para encarar los duelos restantes ante León y Cruz Azul, este último programado para el 22 de noviembre y que podría definir al líder del campeonato.