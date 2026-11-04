¡De fiesta con Grupo Firme! ‘Piojo’ Alvarado fue visto en el Palenque junto a Eduin Caz y Moy Bobadilla

El atacante rojiblanco aprovechó su tiempo libre tras el repunte del Rebaño Sagrado para subir al escenario

En medio del gran momento deportivo que atraviesan las Chivas en la recta final del Apertura 2026, Roberto 'Piojo' Alvarado fue captado disfrutando de una noche de fiesta en el concierto de Grupo Firme. El futbolista mexicano no solo asistió como espectador, sino que subió al escenario para abrazar al vocalista Eduin Caz, cantar junto a Moy Bobadilla e inclusive gritar el emblemático ‘¡Arriba las Chivas!’ ante la ovación de los asistentes, todo sin faltar al reglamento interno del club.

Así fue la noche del ‘Piojo’ con Grupo Firme

El atacante rojiblanco aprovechó el cierre del Palenque de las Fiestas de Octubre 2026 para asistir el pasado domingo 1 de noviembre a la presentación celebrada en Zapopan, Jalisco, acompañado por su esposa. Durante la velada, Alvarado llamó la atención del público cuando el artista Moy Bobadilla se acercó a su lugar para interpretar un tema a su lado.

Más tarde, el jugador se trasladó al escenario para encontrarse con Eduin Caz y posteriormente convivió en los camerinos con los integrantes de la agrupación y el comediante Brincos Dieras, momentos que quedaron grabados en videos que circularon rápidamente entre la afición.

Los números de Roberto Alvarado en el Apertura 2026

El festejo de Alvarado coincide con la etapa positiva que vive el conjunto tapatío en la Liga MX, donde acumulan tres victorias consecutivas y registran 29 puntos, cifra que los coloca en el segundo lugar de la tabla por diferencia de goles, empatados con América y Cruz Azul.

Jugadores de Chivas en celebración en el Estadio Akron | MEXSPORT