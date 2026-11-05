Del Real Madrid a la música: ¿Quién es Álvaro Benito? La historia del crack que cambió las canchas por el rock

El talentoso extremo español vio truncado su sueño madridista a los 19 años tras una dramática lesión de rodilla

La historia del deporte y la cultura pop en España guarda capítulos de resiliencia memorables, pero pocos como el de Álvaro Benito. Conocido masivamente por ser el vocalista, compositor y guitarrista de la famosa banda de pop-rock Pignoise, quién vivió una vida previa de ensueño en los terrenos de juego como una de las joyas más prometedoras de la cantera del Real Madrid, antes de que una trágica espiral de lesiones cambiara su destino para siempre.

El sueño madridista de Álvaro Benito y la fatal lesión de rodilla que lo retiró del futbol

Nacido el 10 de diciembre de 1976 en Salamanca, Benito se formó en las categorías inferiores de la entidad merengue gracias a su capacidad ofensiva, habilidad y velocidad como extremo izquierdo. Su gran nivel lo llevó a debutar con el primer equipo del Real Madrid en la temporada 1995-96 bajo la dirección técnica de Jorge Valdano, con apenas 18 años de edad y en medio de una plantilla repleta de estrellas.

Álvaro Benito en su debut con el Real Madrid l X: @HemerotecaRMCF

Sin embargo, el punto de quiebre llegó el 12 de noviembre de 1996 durante un compromiso con la Selección Española Sub-21 frente a Eslovaquia. A sus 19 años, Álvaro Benito sufrió la temida "tríada" en la rodilla izquierda (rotura del ligamento cruzado anterior, ligamento lateral interno y menisco). Pese a sus intentos por volver, en el año 2000 un accidente de tráfico le provocó una nueva rotura de cruzado y fractura de peroné, obligándolo a retirarse del futbol profesional a los 26 años tras perder el menisco y quedar con dolor crónico.

El renacer en la música: El éxito de Pignoise

Lejos de rendirse, tras colgar los botines Benito volcó su energía creativa en la industria musical y fundó Pignoise al lado de Pablo Alonso y Héctor Polo. El salto definitivo a la fama llegó cuando su sencillo 'Nada que perder' se convirtió en el tema principal de la exitosa serie de televisión Los hombres de Paco, catapultándolos a recorrer los escenarios y festivales más importantes de España.

Logo de Pignoise l X: @Pignoise

Con más de dos décadas de trayectoria, el liderazgo musical de Álvaro Benito se mantiene vigente. En 2025, Pignoise festejó dos décadas de carrera con un álbum de colaboraciones junto a referentes como Andrés Calamaro, Loquillo, La La Love You y Taburete.